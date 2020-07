Iraq tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm trong dịp lễ Eid al-Adha

Giới chức y tế Iraq ngày 26/7 đã ra quyết định sẽ áp đặt giới nghiêm cả ngày trong dịp lễ Eid al-Adha sắp tới.

Iraq tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa. (Ảnh: Middle East Online)

Cụ thể, Ủy ban Cấp cao về An toàn sức khỏe quốc gia do Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đứng đầu quyết định sẽ tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm từ ngày 30/7 đến ngày 9/8, bao gồm cả ngày lễ Eid al-Adha. Việc nới lỏng giới nghiệm sẽ được cân nhắc sau khi dịp lễ này kết thúc. Quyết định này cũng không áp dụng cho khu vực tự trị của người Kurd do chính quyền địa phương đã ban hành lệnh phong tỏa riêng.

Iraq quyết định áp dụng giới nghiêm từ ngày 17/6 vừa qua, được thực hiện từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Riêng ngày thứ Năm, Sáu và Bảy sẽ áp dụng giới nghiêm cả ngày.

Ngoài ra, Ủy ban cũng cho phép mở cửa lại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân với điều kiện tuân thủ các chỉ dẫn và biện pháp phòng dịch của Bộ Y tế. Giới chức y tế Iraq đã bày tỏ lo ngại về khả năng hệ thống y tế bị quá tải, sau khi số ca lây nhiễm bắt đầu tăng nhanh. Hồi tuần trước, Iraq vừa tiếp nhận thêm các đơn vị cứu thương di động cùng nhiều trang thiết bị y tế từ Qatar và Jordan.

Bộ Y tế Iraq cho biết trong ngày 26/7, nước này đã ghi nhận thêm 2.459 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 110.032 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 78 ca lên 4.362 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)