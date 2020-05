Iraq phát động chiến dịch tấn công nhằm “nhổ tận gốc” IS

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 16/5 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ phát động một chiến dịch lớn nhằm nhổ tận gốc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các lực lượng an ninh Iraq chiến đấu chống IS. (Ảnh: Al Jazeera)

Theo kế hoạch, lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi sẽ đóng vai trò tiên phong cho các lực lượng an ninh trong chiến dịch sắp tới của Iraq.

Một thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Iraq cho hay, ông al-Kadhimi đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm trụ sở Bộ Tư lệnh lực lượng Hashd Shaabi. Thủ tướng Iraq khẳng định: “Chúng tôi chuẩn bị thực hiện chiến dịch cuối cùng nhằm nhổ tận gốc tổ chức IS, khi mà chúng đang tập hợp lại các tàn quân của mình… Các chiến binh của Hashd Shaabi sẽ làm tiên phong trong triển khai chiến dịch này cùng với quân đội và các lực lượng an ninh khác.”

Tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện kể từ khi lực lượng an ninh Iraq đánh bại hoàn toàn IS trên cả nước vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn lợi dụng địa hình sa mạc hoặc các khu vực hiểm trở để tiến hành các hoạt động nhỏ lẻ.

Kể từ khi bắt đầu tháng lễ Ramadan, các phần tử IS cực đoan đã gia tăng tấn công vào các lực lượng an ninh Iraq, trong đó có lực lượng Hashd Shaabi và thường dân tại các tỉnh theo Hồi giáo dòng Sunni khiến hàng chục người thương vong.

Theo AP