Iraq bác bỏ thông tin nối lại hoạt động quân sự chung với Mỹ

Một người phát ngôn Chính phủ Iraq Abdulkarim Khalaf ngày 16/1 bác bỏ thông tin về việc nối lại các chiến dịch chung giữa các lực lượng địa phương với liên quân do Mỹ đứng đầu chống lại các nhóm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các binh sỹ Mỹ đi lên một chiếc máy bay C-17 tại sân bay quốc tế Baghdad. (Nguồn: AP)

Liên minh trên hoạt động tại Iraq từ năm 2014. Ngày 5/1 vừa qua, liên minh đã thông báo tạm ngừng các chiến dịch chống IS và các sứ mệnh huấn luyện cho quân đội Iraq vì lý do an ninh sau một loạt vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các căn cứ có binh sỹ Mỹ và quốc tế đồn trú.

Báo New York Times ngày 16/1 đưa tin Mỹ đã nối lại các hoạt động quân sự chung với Iraq. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Iraq về các vấn đề quân sự cho biết liên minh quốc tế chưa được phép của Baghdad để tiến hành bất cứ sứ mệnh chung nào. Ông Khalaf nói: “Các chiến dịch chung chưa được nối lại và chúng tôi chưa cho phép.”

Theo quan chức trên, Chính phủ Iraq đã ra lệnh cho liên minh ngừng các chiến dịch quân sự chung sau hai vụ không kích của Mỹ trên lãnh thổ Iraq, trong đó có vụ làm 25 tay súng bán quân sự Iraq ở miền Tây thiệt mạng, và vụ làm tướng cấp cao của Iran cùng một chỉ huy lực lượng Abu Mahdi al-Muhandis của Iraq thiệt mạng.

Ông Khalaf khẳng định: “Theo thỏa thuận, liên minh (hiện diện tại Iraq) để đấu tranh chống IS và giúp người Iraq chống IS, vì vậy chúng tôi coi các cuộc không kích trên là hành động đơn phương... (vì vậy) các chiến dịch chung, bao gồm cả việc sử dụng không phận Iraq, đều bị cấm.”

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các lãnh đạo Iraq đã nói riêng với ông rằng họ ủng hộ sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq, bất chấp dư luận kêu gọi Mỹ rút quân . Trong tháng này, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu kêu gọi chính phủ trục xuất mọi lực lượng nước ngoài ra khỏi lãnh thổ, bao gồm khoảng 5.200 binh sỹ Mỹ.

Sau khi Quốc hội Iraq bỏ phiếu về vấn đề này, Thủ tướng tạm quyền Iraq Abdel Abdul-Mahdi cho biết ông sẽ để quyết định về việc có yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này hay không cho người kế nhiệm.

Ông Mahdi cho biết: “Tôi yêu cầu Tổng thống, Quốc hội và các đảng chính trị đề cử một thủ tướng mới, một chính phủ mới có đủ quyền lực do các vấn đề khó khăn, phức tạp, đặc biệt là việc rút quân cần một chính phủ có đầy đủ quyền lực để có thể xử lý”.

Theo AP