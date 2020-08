Iran công bố thông tin về “vụ phá hoại” cơ sở hạt nhân Natanz

Ngày 23/8, người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Behrouz Kamalvandi cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra ở cơ sở hạt nhân Natanz của nước này hồi tháng trước là hậu quả của “hành vi phá hoại.”

Toàn cảnh cơ sở hạt nhân Natanz ở phía Nam thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn IRAN của Iran dẫn lời ông Kamalvandi nói: “Các cuộc điều tra an ninh xác nhận rằng đó là hành vi phá hoại và điều rõ ràng nhất vào lúc này là một vụ nổ đã xảy ra ở Natanz. Tuy nhiên, vụ nổ đó xảy ra như thế nào và với vật liệu gì... sẽ được giới chức an ninh công bố trong thời điểm thích hợp.”

Trước đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran từng thông báo rằng trong ngày 2/7, đã xảy ra một sự cố ở một nhà kho đang trong quá trình xây dựng tại cơ sở hạt nhân Natanz.

Sự cố không gây ra thương vong và tổ hợp hạt nhân này cũng không hoạt động, nên không có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ .

Tiếp đó, ngày 3/7, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cho biết đã xác định chính xác nguyên nhân gây ra sự cố tại Natanz, song không nói rõ chi tiết vì lý do an ninh.

Năm 2015, Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đã ký với Iran thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân đổi lấy sự nới lỏng trừng phạt, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này.

Tháng 9/2019, Tehran đã tái khởi động chương trình làm giàu urani tại cơ sở Natanz./.

(TTXVN/Vietnam+)