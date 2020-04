IMF hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho 25 quốc gia nghèo và dễ tổn thương

Ngày 13/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo sẽ cung cấp các khoản viện trợ khẩn cấp cho 25 quốc gia nghèo nhất thế giới và dễ bị tổn thương nhất, trong đó phần lớn là các nước châu Phi, để giúp các nước này giảm nợ và đối phó tốt hơn với tác động của đại dịch COVID-19.

Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Washington. (Nguồn: euractiv)

Tuyên bố của IMF cho biết, các khoản tài chính này sẽ gồm một phần chi trả các khoản nợ cho IMF trong 6 tháng và phần còn lại sẽ dành cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ y tế .

Danh sách 25 quốc gia được IMF hỗ trợ đợt này gồm: Afghanistan, Belarus, Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi, CH Chad, Comoros, CH Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Nigeria, Rwanda, São Tomé và Príncipe, Sierra Leone, Quần đảo Solomon, Tajikistan, Togo và Yemen.

Việc xóa nợ do Quỹ hỗ trợ và ứng phó thiên tai (ARC Trust Fund) đảm nhiệm, cho phép hỗ trợ giảm nợ dưới hình thức tài trợ cho các quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất do thảm họa thiên nhiên hoặc thảm họa y tế công cộng với hậu quả nghiêm trọng. Quỹ ARC Trust Fund cho biết, hiện Quỹ này có sẵn khoảng 500 triệu USD, bao gồm 185 triệu USD được Vương quốc Anh cam kết tài trợ gần đây và 100 triệu USD do Nhật Bản cung cấp.

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva thông báo: “Trung Quốc và Hà Lan cũng đã cam kết đóng góp một khoản đáng kể. Tôi khuyến khích các nhà tài trợ khác giúp chúng tôi bổ sung quỹ và tăng khả năng cung cấp thêm khoản nợ trong 2 năm tới các thành viên nghèo nhất của IMF”./.

(TTXVN/Vietnam+)