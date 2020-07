Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp trực tiếp đầu tiên sau 4 tháng

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên họp trực tiếp đầu tiên trong ngày 14/7 sau khi buộc phải triệu tập các phiên họp trực tuyến từ giữa tháng Ba do đại dịch COVID-19.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo của Ban Thư ký Liên hợp quốc, phiên họp trên sẽ được tổ chức tại phòng họp của Hội đồng Kinh tế và Xã hội có diện tích lớn hơn, thay vì phòng họp của Hội đồng Bảo an như thường lệ để đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội.

Trong phiên họp này, Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ thông qua 2 nghị quyết, cùng với những cuộc thảo luận về Colombia và báo cáo hằng năm của Hội đồng Bảo an trước Đại hội đồng Liên hợp quốc .

Từ giữa tháng Ba, sau khoảng 3 tháng đóng cửa tạm thời trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hội đồng Bảo an đã thích nghi với tình trạng bình thường mới khi vận hành bộ máy thông qua hình thực trực tuyến và áp dụng một số biện pháp tạm thời về cơ chế tham vấn, thương lượng và bỏ phiếu nghị quyết từ xa./.

(TTXVN/Vietnam+)