Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Tuyên bố Chủ tịch và 2 nghị quyết

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/7 đã nhất trí thông qua tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an về tình hình khu vực Tây Phi và Sahel.

Hình ảnh toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an cũng thông qua 2 nghị quyết gia hạn cơ chế trừng phạt đối với Cộng hòa Trung Phi và gia hạn hoạt động của phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Síp (UNFICYP).

Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an về tình hình khu vực Tây Phi và Sahel bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tình hình an ninh và nhân đạo tại khu vực Sahel và Châu Thổ Hồ Sát ngày càng xấu đi cũng như các thách thức về an ninh mà khu vực Tây Phi đang phải đối mặt, trong đó có, khủng bố, tội phạm có tổ chức, xung đột giữa người nông dân và cộng đồng dân du mục, buôn lậu vũ khí và thuốc phiện.

Hội đồng Bảo an nhắc lại sự ủng hộ đối với lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Nghị quyết 2532 (2020) đề nghị ngừng các hành động thù địch tại tất cả các nơi có trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an.

Tuyên bố hoan nghênh nỗ lực và đóng góp của Văn phòng Liên hợp quốc về Tây Phi và Sahel, Liên minh Châu Phi, Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và các quốc gia thành viên khác trong ủng hộ và tăng cường hợp tác chống lại dịch COVID-19 tại khu vực.

Hội đồng Bảo an cũng nhấn mạnh cần có cách tiếp cận tổng thể, giải quyết tận gốc khủng bố, bạo lực cực đoan và xử lý các vi phạm nhân quyền.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng gần đây tại Mali; kêu gọi các bên liên quan tại Mali ưu tiên đối thoại giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt và cân nhắc các đề xuất ngày 19/7/2020 của ECOWAS, không có các hành động gia tăng căng thẳng, đồng thời tôn trọng pháp luật.

Với Nghị quyết 2536, Hội đồng Bảo an gia hạn thêm 12 tháng cơ chế trừng phạt CH Trung Phi gồm các biện pháp như cấm vận vũ khí, cấm đi lại và phong toả tài sản, nhằm mục đích hỗ trợ duy trì hoà bình và ổn định ở Cộng hoà Trung Phi.

Với Nghị quyết 2537 gia hạn thêm 6 tháng hoạt động của UNFICYP, Hội đồng Bảo an tiếp tục kêu gọi hai cộng đồng tại Cộng hòa Síp thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho vấn đề trên tinh thần các nghị quyết của Hội đồng Bảo an; một lần nữa bày tỏ ủng hộ và yêu cầu hai cộng đồng tôn trọng các hoạt động của phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Síp (UNFICYP) vốn có nhiệm vụ ngăn ngừa các vi phạm ngừng bắn và góp phần duy trì, khôi phục luật pháp và trật tự tại Cộng hòa Síp./.

(TTXVN/Vietnam+)