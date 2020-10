Hội đồng Bảo an không tự động nối lại các biện pháp trừng phạt Iran

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 10, tuyên bố cơ chế “tự động nối lại” các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ không được khởi động.

Nhà máy điện hạt nhân Natanz, nằm cách thủ đô Tehran, Iran khoảng 270km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới ngày 1/10, ông Nebenzia khẳng định: “Cơ chế tự động nối lại không xảy ra.”

Đại sứ Nga lưu ý Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nói về cơ chế này một cách rõ ràng.

Gần như tất cả các thành viên đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 8, tuyên bố lập trường của họ là không chia sẻ quan điểm với Mỹ, đồng thời bày tỏ rằng Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran , vẫn còn nguyên hiệu lực.

Ông Nebenzia tuyên bố lập trường của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã được xác nhận trong biên bản thảo luận của Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cuối tháng 8 trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Indonesia và sau đó được nước chủ tịch Nigeria khẳng định lại.

Sau cái gọi là thời gian gia hạn của cơ chế tự động nối lại, kết thúc vào ngày 19/9, Mỹ thông báo rằng cơ chế này hiện đang có hiệu lực.

Tuy nhiên, ông Nebenzia khẳng định: “Hiện chúng ta đang ở trong tình huống không có cơ chế tự động nối lại, và đang thực hiện đầy đủ Nghị quyết 2231 . Mỹ đang sử dụng tình huống này để tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Iran và tiếp tục chính sách gây áp lực tối đa với quốc gia Trung Đông”./.

