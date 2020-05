HĐBA thảo luận vấn đề lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng

Ngày 20/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành họp trực tuyến thảo luận về tình hình tại vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng và tiến trình hòa bình Trung Đông.

Khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây ngày 25/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại đây, Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực nhân đạo của Cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc đối với người tị nạn Palestine (UNRWA), đồng thời cam kết khoản tài trợ mới cho cơ quan này.

Trong cuộc họp, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Nickolay Mladenov, cho biết tình hình trên thực địa đang gia tăng căng thẳng với việc xảy ra nhiều vụ tấn công bạo lực gây thương vong cho dân thường, Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư trái phép, phá hủy các công trình của người Palestine và đe dọa sáp nhập lãnh thổ chiếm đóng ở Bờ Tây cũng như ở Đông Jerusalem.

Hiện tại, Liên hợp quốc đã và đang nỗ lực phối hợp với cả Israel và Palestine để đối phó với dịch COVID-19 song tình hình rất đáng quan ngại, nhất là tại dải Gaza, do điều kiện kinh tế-xã hội hết sức khó khăn, hệ thống y tế yếu kém, ngân sách hoạt động của UNRWA bị thiếu hụt…

Ông Mladenov kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, tăng cường nỗ lực phối hợp phòng chống dịch bệnh và thể hiện thiện chí nối lại đàm phán hòa bình. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường thúc giục và hỗ trợ các bên, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng Bảo an và nhóm Bộ Tứ (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nga) trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Đa số các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên thực địa, cũng như việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư trái phép. Các nước cảnh báo việc Israel sáp nhập lãnh thổ chiếm đóng không chỉ phá hỏng các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình, đẩy lùi triển vọng đạt được giải pháp hai nhà nước, mà còn gây bất ổn an ninh khu vực.

Hội đồng Bảo an kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ hoạt động nhân đạo và chống dịch COVID-19 tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng; đánh giá cao các nỗ lực của Liên hợp quốc; thúc giục Israel và Palestine sớm nối lại thương lượng trên cơ sở các tiêu chí được cộng đồng quốc tế thống nhất và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, hướng đến giải pháp hai nhà nước.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, hoan nghênh sự phối hợp hiệu quả giữa Israel và Palestine đối phó với dịch COVID-19 tại Gaza.

Đại sứ kêu gọi các bên tránh mọi hành động kích động, bạo lực và thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng. Về việc Israel mở rộng các khu định cư và đe dọa sáp nhập lãnh thổ tại Bờ Tây, Đại sứ khẳng định điều này trái với luật pháp quốc tế và gây trở ngại lớn cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Việt Nam mong muốn Israel và Palestine sớm nối lại đàm phán nhằm đạt được một giải pháp toàn diện, công bằng và bền vững trên cơ sở các tiêu chí được cộng đồng quốc tế thống nhất, bao gồm các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc; ủng hộ các nỗ lực trung gian của Tổng thư ký Liên hợp quốc và Điều phối viên đặc biệt về tiến trình hòa bình Trung Đông; đề cao vai trò của Bộ tứ Trung Đông; khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ giải pháp 2 nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine.

Đây là cuộc họp định kỳ 3 tháng của Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình thực địa vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Bên cạnh đó, hàng quý, Hội đồng Bảo an còn tổ chức các cuộc thảo luận mở về diễn biến tiến trình hòa bình Trung Đông và các cuộc họp thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết 2334 (2016) của Hội đồng Bảo an liên quan các khu định cư của Israel tại lãnh thổ chiếm đóng của Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)