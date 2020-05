HĐBA LHQ thảo luận về hoạt động của phái bộ tại Somalia

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/5 đã tiến hành phiên họp trực tuyến thảo luận tình hình và nội dung Báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc ( UNSOM ) tại Somalia.

Hiện trường một vụ đánh bom xe tại Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người đứng đầu UNSOM James Swan cho biết, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế Somalia. Dự báo GDP của Somalia sẽ giảm 11% trong năm 2020, đi kèm với lũ lụt và nạn châu chấu sa mạc nghiêm trọng chưa từng có trong 25 năm qua và những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động y tế và viện trợ nhân đạo .

Ông Swan bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công khủng bố do lực lượng Al-Shabaab tiến hành và đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường huấn luyện cho lực lượng an ninh Somalia trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân này.

Ông Swan cũng kêu gọi Chính phủ Liên bang và các bang thành viên gạt bỏ những khác biệt và tích cực đối thoại hướng tới lợi ích của người dân.

Trong khi đó, Đại diện Đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (SRCC) tại Somalia, ông Francisco Madeira đánh giá tình hình COVID-19 đã tác động đến việc triển khai hoạt động của các phái bộ tại Somalia.

Ông Madeira nhấn mạnh vai trò của Chính phủ trong đối thoại với các bang thành viên tìm ra giải pháp ổn định chính trị-xã hội; yêu cầu Somalia tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử tự do và công bằng, trong đó có việc tăng cường sự đại diện của phụ nữ.

Giám đốc Cục Hành động Bom mìn Liên hợp quốc (UNMAS) Agnes Marcaillou bày tỏ quan ngại về việc Al-Shabaab sử dụng thiết bị gây nổ tự chế nhằm vào thường dân, lực lượng an ninh.

Liên hợp quốc tiếp tục nỗ lực hỗ trợ huấn luyện và trang bị cho 14 đơn vị xử lý chất nổ của cảnh sát Somalia, nâng cao năng lực ứng phó cho các lực lượng an ninh trước mối đe dọa sử dụng thiết bị gây nổ tự chế ngày một gia tăng. Bà Marcaillou đề nghị Hội đồng bảo an xem xét mở rộng việc hỗ trợ giảm thiểu mối đe dọa từ thiết bị gây nổ tự chế.

Các nước thành viên Hội đồng bảo an cũng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh, lên án các vụ tấn công khủng bố của Al-Shabaab, kêu gọi tiếp tục nâng cao năng lực cho lực lượng an ninh Somalia, đồng thời ủng hộ hoạt động của các phái bộ gìn giữ hòa bình.

Tại cuộc họp, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý đã nêu lên quan ngại về những diễn biến mới gần đây trong quan hệ giữa Chính phủ Liên bang Somalia và các bang thành viên, đặc biệt là tình hình xung đột vũ trang tại Jubbaland.

Đại sứ kêu gọi các bên nỗ lực đối thoại, tuân thủ Luật bầu cử, tích cực chuẩn bị và tạo điều kiện cho người dân và các đảng chính trị tham gia trong cuộc bầu cử “mỗi người một lá phiếu”.

Đại sứ cũng lên án các vụ tấn công khủng bố , kêu gọi cộng đồng quốc tế và các bên liên quan tăng cường các biện pháp hợp tác chống lực lượng Al-Shabaab để bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Đại sứ lên tiếng ủng hộ hoạt động của các phái bộ gìn giữ hòa bình và Nhóm công tác của Liên hợp quốc tại Somalia nhằm hỗ trợ nước này duy trì hòa bình, ổn định và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)