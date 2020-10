Hàn Quốc sắp nối lại chương trình du lịch làng đình chiến Panmunjom

Ngày 19/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay chương trình du lịch tới làng đình chiến Panmunjom, thuộc tỉnh Paju của nước này, ở biên giới liên Triều sẽ được nối lại vào đầu tháng 11 tới sau hơn 1 năm tạm ngừng do bùng phát dịch tả lợn châu Phi.

Làng đình chiến Panmunjom nằm trong khu phi quân sự liên Triều chia cách hai miền Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key thông báo các chuyến du lịch tới khu vực an ninh chung (JSA) và một số địa điểm khác trong Khu phi quân sự (DMZ) dự kiến được nối lại từ ngày 4/11 tới với quy mô hạn chế, và hai ngày sau đó sẽ nối lại chính thức.

Nhà chức trách Hàn Quốc dự định bắt đầu các chuyến du lịch theo nhóm nhỏ nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch căn cứ tình hình dịch tả lợn và các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, và sẽ từng bước tăng số lượng cũng như quy mô chuyến du lịch.

Ngoài ra, các biện pháp phòng dịch cần thiết được áp dụng cho khách du lịch như kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn phương tiện di chuyển.

Ông Yoh Sang-key nêu rõ hiện tại, lực lượng an ninh của hai miền Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom đều không trang bị vũ khí do vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề an ninh nào đối với việc khôi phục chương trình du lịch .

Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc có kế hoạch nới lỏng hạn chế đối với du khách, như kéo dài thời gian đăng ký và cho phép các cá nhân hoặc gia đình cùng đăng ký tham gia chương trình du lịch.

Năm ngoái, các tour du lịch tới làng đình chiến Panmunjom chỉ cho phép du khách đăng ký đi theo nhóm từ 30-40 người.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chương trình du lịch mới sẽ đặt nền tảng cho việc thực thi phi quân sự hóa làng đình chiến Panmunjom và tự do đi lại mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí trong Tuyên bố Panmunjom năm 2018 và thỏa thuận quân sự.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh kể từ tháng 6 đến nay tỉnh Paju không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm bệnh tả lợn châu Phi và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm sang các khu vực khác./.

(TTXVN/Vietnam+)