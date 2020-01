Hạ viện Mỹ muốn hạn chế hành động quân sự của Mỹ với Iran

Trong ngày 9/1 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump phát động chiến tranh với Iran. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 8/1 đã xác nhận điều này.

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AFP)

Bà Pelosi cho biết các nghị sỹ Đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy cuộc bỏ phiếu do những quan ngại của họ đã không được giải quyết trong cuộc họp kín do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và một số quan chức cấp cao khác chủ trì. Bà Pelosi khẳng định Tổng thống đã chứng tỏ rằng ông không có một chiến lược rõ ràng để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ, hay để giảm căng thẳng với Iran và đảm bảo sự ổn định cho khu vực.

Theo Đao luật quyền lực chiến tranh của Mỹ ra đời năm 1973, chính phủ cần thông báo cho quốc hội về những hành động quân sự lớn, tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn cho rằng việc ông chỉ thị cuộc không kích tại sân bay Iraq khiến tương Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng – mà không thông báo hay tham vấn quốc hội - là hợp pháp.

Bà Pelosi cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu nhằm hạn chế khả năng Tổng thống Trump phát động chiến tranh chống Iran.

Tuy nhiên, tại Thượng viện Mỹ - nơi các nghị sỹ Cộng hòa chiếm đa số, nghị quyết sẽ khó được thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)