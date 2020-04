Giới chức bang New York điều tra vụ tin tặc tấn công mạng nội bộ

Trong thông báo ngày 13/4, giới chức bang cho biết Văn phòng Dịch vụ công nghệ thông tin của bang (ITS) đã phát hiện vụ xâm nhập vào ngày 28/1. Các tin tặc đã xây dựng “các đường hầm” bên trong một số máy chủ, dùng chúng để chuyển thông tin đã được mã hóa.

Vào giữa tháng Hai, giới chức bang đã thuê CrowdStrike, một công ty an ninh mạng , đánh giá mục đích của vụ xâm nhập. Sau vụ việc này, hàng nghìn mật khẩu tài khoản cá nhân của các nhân viên New York đã phải thay đổi.

Cố vấn cấp cao của Thống đốc bang New York, ông Richard Azzopardi nêu rõ “không có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu của nhiều cá nhân tại New York bị xâm nhập hoặc đã bị đánh cắp từ mạng máy tính của chúng tôi.” Theo ông, hiện các lực lượng chức năng bang New York đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để xác định các tin tặc.

Vụ tin tặc tấn công mạng máy tính của chính quyền bang New York không được thông báo và chỉ được giới chức bang này xác nhận sau khi báo chí đề cập đến. Theo giới truyền thông, thủ phạm vụ tấn công này là người nước ngoài.

Chính quyền bang New York quản lý một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm, từ hồ sơ xe cơ giới, tờ khai thuế đến thông tin bảng lương của hơn 250.000 nhân viên các cơ quan của bang và các trường đại học công lập. Kể từ năm 2012, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo đã tập trung các chuyên gia công nghệ thông tin từ nhiều cơ quan khác nhau vào một văn phòng và hợp nhất 53 trung tâm dữ liệu thành hai cơ sở nằm trong khuôn viên trường đại học ở Albany.

Trang web của ITS cho biết cơ quan này xử lý 50 triệu giao dịch mỗi ngày và quản lý 14 triệu tài khoản công dân được tạo ra để mọi người nộp thuế hoặc gia hạn đăng ký xe./.

