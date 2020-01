Đức, Pháp, Anh hối thúc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Ngày 5/1, lãnh đạo các nước Đức, Pháp, và Anh đã hối thúc Iran từ bỏ những biện pháp đi ngược thỏa thuận hạt nhân năm 2015, sau khi Tehran thông báo sẽ không còn tuân thủ cam kết hạn chế về làm giàu urani theo thỏa thuận này nữa.

Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak ở phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 23/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson “kêu gọi Iran rút mọi biện pháp không phù hợp với thỏa thuận hạt nhân” cũng như kiềm chế bất kỳ hành động bạo lực nào.

Tuyên bố khẳng định Đức, Pháp và Anh sẵn sàng theo đuổi đối thoại với tất cả các bên nhằm làm giảm căng thẳng và tái thiết lập an ninh trong khu vực. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải giảm tình hình căng thẳng tại Iraq và Iran , khẳng định cam kết với chủ quyền và an ninh của Iraq, cũng như kêu goi Baghdad tiếp tục ủng hộ liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố chung nói trên được đưa ra sau khi Iran trước đó cùng ngày tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục giảm bớt các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với nhóm P5+1, gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức, song vẫn tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Iran cũng lưu ý những bước đi của Iran có thể được đảo ngược nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)