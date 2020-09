Đức cân nhắc cắt giảm số lượng binh sỹ đang đồn trú tại Iraq

Ngày 9/9, Chính phủ Đức cho biết nước này đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sỹ nước này đang đồn trú tại Iraq.

Các binh sỹ quân đội Đức tham gia một cuộc diễn tập. (Ảnh: Express)

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết Berlin muốn duy trì tối đa 500 quân tại quốc gia Trung Đông.

Tuy nhiên, bà Kramp-Karrenbauer cũng nhấn mạnh ngay cả trong đại dịch COVID-19 , tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động khủng bố. Do đó, Đức và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu vẫn phải duy trì sức ép quân sự lên lực lượng này.

Những cam kết của Đức tại Iraq là một phần sứ mệnh tham gia liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống IS. Cùng với liên quân quốc tế, Berlin cũng đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu Tornado, radar giám sát không phận và khả năng vận tải cũng như tham gia nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng an ninh Iraq.

Phần lớn binh sỹ Đức được triển khai tới Iraq hiện đồn trú tại khu vực người Kurd ở miền Bắc nước này.

Tháng 9/2019, Nội các Đức đã nhất trí phê chuẩn quyết định kéo dài nhiệm vụ huấn luyện lực lượng an ninh Iraq đến cuối tháng 10, thêm 1 năm so với kế hoạch ban đầu là tháng 10/2019.

Bên cạnh đó, Nội các Đức cũng nhất trí giảm số lượng binh sỹ Đức được triển khai tại khu vực này từ 800 xuống còn 700 người, đồng thời kéo dài việc triển khai các máy bay chiến đấu Tornado của Đức ở Jordan cũng như việc sử dụng máy bay tiếp nhiên liệu cho liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq đến cuối tháng 3/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)