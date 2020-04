Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo ngày 5/4 cho biết số ca tử vong trong 24h qua lần đầu tiên giảm từ khi dịch bùng phát đến nay, với 594 ca được ghi nhận, ít hơn 36 ca so với ngày hôm trước. Tính đến thời điểm này, bang New York đã ghi nhận 4.159 ca tử vong.

{publishtime} {title} {lead} {title} Dịch COVID-19: Thông tin tích cực về số ca tử vong tại Mỹ, Italy, Pháp Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo ngày 5/4 cho biết số ca tử vong trong 24h qua lần đầu tiên giảm từ khi dịch bùng phát đến nay, với 594 ca được ghi nhận, ít hơn 36 ca so với ngày hôm trước. Tính đến thời điểm này, bang New York đã ghi nhận 4.159 ca tử vong. Nhân viên y tế đeo khẩu trang N95 và các thiết bị bảo hộ nhằm ngăn virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 1/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN) Thống đốc Andrew Cuomo cảnh báo diễn biến dịch COVID-19 tại New York những ngày tới sẽ rất khó đoán định bởi số ca nhiễm mới hiện vẫn tăng nhiều, với tổng số ca nhiễm tại tiểu bang là 122.031 ca, trong đó số ca nhiễm ở thành phố New York là 67.551. Số người đang được điều trị tại viện là 16.479 người. Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 5/4, ông Cuomo cho biết sẽ chuyển bệnh nhân ở những bệnh viện quá tải sang các cơ sở chữa bệnh khác bởi hiện chính quyền tiểu bang không thể đảm bảo cung cấp cho những bệnh viện này thêm trang thiết bị y tế hay máy thở để điều trị cho tất cả các bệnh nhân. Thông báo của ông ngay lập tức khiến cư dân ở những hạt chưa có nhiều ca nhiễm tại tiểu bang lo lắng bởi điều đó có nghĩa là họ sẽ có thể gặp nguy hiểm nếu dịch bùng phát ở địa phương họ. Tuy nhiên ông Cuomo cho biết cần phải ưu tiên cho những ổ dịch lớn của tiểu bang. Cùng ngày, hai cố vấn y tế cao cấp của chính quyền ông Trump cùng ngày đưa ra cảnh báo rằng tuần tới, khi đại dịch tới ngưỡng đỉnh ở những ổ dịch lớn như New York, thì tình hình sẽ không khác gì “Trân Châu Cảng.” Bác sỹ Jerome Adams, Tổng giám đốc Phẫu thuật của Mỹ (US surgeon general) nhận định tuần tới tình hình sẽ kinh khủng như thời điểm cuộc khủng bố 11/9 trước đây Trong khi đó, bác sỹ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc gia các bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm lên tiếng kêu gọi người Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cú sốc sắp tới. Bác sỹ Fauci khẳng định các chiến lược kiểm soát đại dịch trên nước Mỹ có cho thấy hiệu quả nhưng điều đó không có nghĩa là nước Mỹ đã kiểm soát được dịch. Theo ông, những chậm trễ xử lý tình hình lúc dịch mới bùng phát cho nên kể cả số bệnh nhân mới không tăng nữa trong thời gian tới thì tình trạng nhiều người bệnh tử vong sẽ vẫn xảy ra trong một vài tuần tới. Ngày 5/4, Italy đã ghi nhận số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thấp nhất trong 2 tuần qua và số lượng bệnh nhân cần điều trị tích cực tiếp tục giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố cho thấy trong ngày 5/4, nước này ghi nhận thêm 4.316 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 128.948 trường hợp. Số ca tử vong tăng lên thành 15.887 trường hợp (tăng 525 ca). Số ca hồi phục tăng lên thành 21.815 ca (tăng 819 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 28.949 ca nhập viện, 3.977 ca phải điều trị tích cực và 58.320 ca cách ly tại nơi ở. Liên quan tới công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, theo hãng thông tấn ANSA của Italy, ngày 5/4, chính quyền vùng Toscana của nước này đã ban hành quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Với quy định mới này, Toscana trở thành vùng thứ hai tại Italy, sau Lombardia, ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với người dân. Phát biểu sau khi quy định mới được ban hành, Chủ tịch vùng Toscana Enrico Rossi cho biết, quy định mới nhằm đối phó với tình trạng “có quá nhiều người tụ tập tại các khu vực công cộng bất chấp các quy định của chính phủ” và xác định đây là “một trong những biện pháp phòng ngừa chính” đối với dịch bệnh COVID-19. Ông Rossi cũng cho biết, chính quyền vùng Toscana đã chuẩn bị 10 triệu khẩu trang và đang tiến hành việc cấp phát miễn phí đến tận tay người dân. Ngoài ra, 10 triệu khẩu trang khác cũng đã được đặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Pháp ngày 5/4 đã ghi nhận 357 ca tử vong do dịch COVID-19 tại bệnh viện trong 24 giờ qua - mức tăng trong ngày thấp nhất trong tuần qua ở nước này, nâng tổng số ca tử vong do dịch tại Pháp lên 8.078 người. Thông báo cho hay con số trên bao gồm 5.889 bệnh nhân qua đời tại bệnh viện và 2.189 người tại các nhà dưỡng lão và các cơ sở y tế khác. Ngoài ra, Pháp cũng ghi nhận thêm 748 ca nhiễm mới tại các bệnh viện, nâng tổng số người phải nhập viện điều trị lên 28.891. Trong đó, hiện có 6.978 người phải điều trị tích cực, tăng 140 người so với 1 ngày trước đó. Đây cũng là con số thấp nhất trong nhiều ngày qua. Từ hôm 17/3, Pháp đã tiến hành phong tỏa trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19. Người dân chỉ được phép ra ngoài với giấy thông hành. Hiện Pháp đã ghi nhận 92.839 ca mắc trên cả nước, tuy nhiên đây không phải là con số tổng thể, do việc xét nghiệm là chưa phổ biến./. (TTXVN/Vietnam+)

