Dịch COVID-19: Số người nhập viện tại bang New York giảm kỷ lục

Số người nhập viện trong một ngày tại bang New York của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua, cho thấy cuộc khủng hoảng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm tại tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nước Mỹ.

Số người nhập viện vì nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 trong 3 ngày liên tiếp vừa qua tại New York đã xuống thấp dưới 1.000 người, mức thấp nhất kể từ ngày 24/3.

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 28/4 cho biết ông sẽ cho phép mở lại hoạt động ở những khu vực mà tình trạng dịch bệnh ít nghiêm trọng hơn so với thành phố New York, tâm dịch của bang. Ông cũng cho rằng những vùng muốn được mở cửa hoạt động trở lại phụ thuộc vào một số chỉ số như: số giường bệnh sử dụng cho dịch bệnh chiếm dưới 70% và tỷ lệ lây nhiễm dưới mức 1,1 - tức là trung bình cứ 1 người nhiễm thì lây cho 1,1 người khác.

Thống đốc cũng cho biết kế hoạch sẽ sử dụng khoảng 30 máy truy xuất tiếp xúc (contact tracers) đối với mỗi 100.000 người và như vậy với dân số của bang là 19 triệu sẽ cần khoảng 5.700 nhân viên để thực hiện việc này nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan hoặc bùng phát trở lại.

(TTXVN/Vietnam+)