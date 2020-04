Dịch COVID-19: Môt số quốc gia nới lỏng dần các biện pháp hạn chế

Ngày 21/4, chính quyền thành phố Madrid (Tây Ban Nha) xác nhận hệ thống chia sẻ xe đạp “BiciMAD” sẽ mở lại cho người dân sử dụng vào ngày 22/4. Dịch vụ này đã bị tạm dừng kể từ khi Tây Ban Nha ban bố tình trạng báo động và sau đó là áp đặt lệnh phong tỏa vào tháng 3 vừa qua.

Các cửa hàng tại Vienna, Áo mở cửa trở lại ngày 14/4/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Sau khi chính phủ cho phép một phần dân số đi làm trở lại vào ngày 13/4, đã có nhiều lời kêu gọi về việc nối lại dịch vụ để người dân có thể di chuyển bằng xe đạp thay cho hệ thống tàu điện.

Những người ủng hộ cho rằng phương tiện này an toàn hơn so với xe buýt và tàu điện do nó đảm bảo giãn cách xã hội. Một nửa số xe đạp sẽ được đưa vào sử dụng trong sáng 22/4, trong khi số còn lại sẽ đưa vào hoạt động sau khi được khử trùng.

Người dùng sẽ buộc phải đeo găng và đảm bảo các khuyến cáo về vệ sinh và giãn cách xã hội của giới chức y tế. Tất cả các điểm đỗ xe sẽ được khử trùng mỗi tối để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Pamplona của Tây Ban Nha thông báo lễ hội đấu bò tót San Fermin nổi tiếng sẽ bị hủy do dịch COVID-19.

Hàng năm lễ hội có tuổi đời nhiều thế kỷ này diễn ra thành phố Pamplona từ ngày 6-14/7, thu hút tới hơn 1 triệu người tham dự.

Tại Cộng hòa Cyprus, chính quyền đã có những bước đi đầu tiên nhằm nới lỏng biện pháp hạn chế do dịch COVID-19 và khởi động lại nền kinh tế.

Theo kế hoạch, các biện pháp hạn chế, bao gồm lệnh giới nghiêm vào buổi tối, sẽ có hiệu lực đến ngày 30/4. Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades đã chủ trì các cuộc họp có sự tham gia của các nghiệp đoàn, hiệp hội chủ lao động, chủ khách sạn, các nhà thầu để lắng nghe quan điểm của họ trước khi công bố kế hoạch về nới lỏng các hạn chế.

Dự kiến, Tổng thống Anastasiades sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các đảng trước khi đưa ra kế hoạch chính thức, nhiều khả năng là vào cuối tuần này.

Ngày 21/4, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz thông báo sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào ngày 15/5 tới, qua đó cho phép các nhà hàng, quán cà phê mở cửa và các dịch vụ tôn giáo được nối lại hoạt động.

Áo là một những quốc gia có hành động sớm nhất nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, khi áp đặt lệnh phong tỏa từ cách đây hơn 1 tháng. Theo sắc lệnh này, toàn bộ các nhà hàng, quán bar, nhà hát hay các cửa hàng không phải thiết yếu sẽ phải đóng cửa. Chính phủ cũng yêu cầu người dân ở trong nhà và làm việc từ xa nếu có thể.

Cách đây một tuần, Áo đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp, khi cho phép các trung tâm cây trồng, các cửa hàng có diện tích dưới 400m2 được phép mở lại. Các trung tâm mua sắm, cửa hàng lớn hơn và hiệu cắt tóc sẽ được mở cửa từ ngày 1/5 tới.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Kurz khẳng định Áo đang tiến tới một cuộc sống bình thường mới, nhanh hơn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các cửa hàng sẽ phải hạn chế số lượng khách, trong khi khách hàng cũng phải che mũi và miệng bằng khẩu trang hoặc vải khi vào mua sắm.

Ông Kurz nhấn mạnh việc đeo khẩu trang sẽ là một phần của xu hướng bình thường mới. Tại Áo, việc đeo khẩu trang là bắt buộc khi lên phương tiện công cộng.

Theo thông báo trước đó, các trường trung học sẽ mở lại vào đầu tháng 5 cho học sinh cuối cấp. Thủ tướng Kurz nêu rõ các cấp nhỏ hơn sẽ đi học trở lại dần dần theo một lộ trình bắt đầu từ ngày 15/5 tới.

Tại châu Á, Iraq đã cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại, đồng thời nới lỏng lệnh giới nghiêm kéo dài suốt 1 tháng qua nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Động thái trên của chính quyền Iraq diễn ra chỉ vài ngày trước khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh, lễ Ramadan năm nay sẽ có sự khác biệt đối với người dân Iraq. Cụ thể, người dân được phép tự do di chuyển trong thủ đô Baghdad từ 6h sáng cho đến 19h tối, trong khi lệnh giới nghiêm sẽ vẫn được áp dụng đầy đủ vào thứ 6 và thứ 7.

Cũng theo quy định mới, các văn phòng chính phủ có thể duy trì tối đa 25% nhân viên, trong khi một số cửa hàng có thể mở lại. Những nơi tụ tập đông người như các trung tâm mua sắm, công viên, đền thờ và trường học vẫn sẽ đóng cửa.

Việc nới lỏng lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài cho đến ngày 22/5, cuối tháng lễ Ramadan, trước khi được siết chặt lại lần nữa. Toàn bộ các chuyến bay sẽ vẫn bị tạm dừng.

Người dân thực hiện giãn cách xã hội khi xếp hàng bên ngoài siêu thị ở Wellington, New Zealand ngày 11/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Cùng ngày, tại New Zealand, Bộ trưởng Dân phòng Peeni Henare cho biết sắc lệnh tình trạng khẩn cấp toàn quốc sẽ được gia hạn lần thứ 4, thêm một tuần. Bộ trên cũng dự định nâng cấp độ cảnh báo COVID lên mức 3 vào ngày 28/4 tới. New Zealand hiện đã ghi nhận 1.445 ca nhiễm, trong đó có 13 ca tử vong.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng ngày tuyên bố nước này đang trên đường phục hồi khi số ca nhiễm mới hầu như không còn. Ông cho biết các bệnh viện sẽ nối lại một số kế hoạch phẫu thuật không khẩn cấp, và các trường học sẽ được mở lại.

Trước đó, do các hạn chế liên quan đến giãn cách xã hội áp dụng từ tháng 3, các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp đã phải hoãn lại nhằm tạo thêm giường trống trong các bệnh viện để đón bệnh nhân COVID-19. Toàn bộ trường học cũng phải đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Tuy nhiên, hiện tỷ lệ nhiễm bệnh đã giảm từ mức hơn 25% hồi giữa tháng 3 xuống còn dưới 1%/ngày hiện nay. Thủ tướng Morrison cho biết: “Chúng ta đã đạt đến điểm bước ngoặt,” đồng thời thông báo Australia có thể nới lỏng một số hạn chế từ tuần tới.

Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết việc nới lỏng các hạn chế trằng ật không khẩn cấp có thể thực hiện được vì đã có thêm nhiều thiết bị y tế và bảo hộ như 7.500 máy thở. Ông Hunt cho biết Australia “sắp bắt đầu phục hồi.”

Chính phủ Australia cũng có kế hoạch công bố chi tiết một ứng dụng truy vết tiếp xúc, nhằm sớm cảnh báo người dùng khi họ đã có tiếp xúc gần với một ai đó sau này được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo các nhà chức trách, cần triển khai ứng dụng này trước khi các dịch vụ được hoạt động trở lại.

Australia đã ghi nhận tổng cộng 6.642 ca nhiễm, và 71 ca tử vong vì COVID-19./.

