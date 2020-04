Dịch COVID-19: Giới khoa học Anh cảnh báo người trung niên

Không chỉ có người già , người trung niên cũng là những đối tượng dễ bị dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tấn công, với nguy cơ diễn biến bệnh nghiêm trọng và tử vong đang tăng lên. Nghiên cứu trên do các nhà khoa học Anh công bố ngày 31/3, sau khi phân tích toàn diện các trường hợp mắc COVID-19 ở Trung Quốc đại lục.

Các nhà khoa học Anh đã tiến hành phân tích các dữ liệu liên quan hơn 3.600 trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, cũng như dữ liệu từ hàng trăm hành khách hồi hương từ thành phố Vũ Hán-nơi khởi phát dịch bệnh nguy hiểm này.

Họ phát hiện ra rằng tuổi tác là yếu tố cốt lõi dẫn đến các trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng, với gần 1/5 số bệnh nhân trên 80 tuổi phải nhập viện, trong khi chỉ có khoảng 1% trong số các bệnh nhân là những người dưới 30 tuổi.

Xét trên số lượng ước tính về các trường hợp nhiễm trùng nhẹ hoặc không có triệu chứng, dữ liệu thống kê cho thấy tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân trong độ tuổi 50 là 8,2%.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases ước tính tỷ lệ tử vong do COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục là 1,38%. Nếu tính cả các trường hợp chưa được xác nhận, tỷ lệ tử vong này giảm xuống chỉ còn 0,66%.

Nghiên cứu cũng cho thấy tại Trung Quốc, 18,4% số bệnh nhân ở độ tuổi 80 phải nhập viện điều trị, trong khi tỷ lệ này là 4,3% đối với những người từ 40 - 49 tuổi và khoảng 1% đối với những người ở độ tuổi 20.

Theo các tác giả của nghiên cứu này, mặc dù tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp hơn đáng kể so với ước tính trước đó, nhưng căn bệnh này vẫn nguy hiểm hơn nhiều lần so với các loại virus từng gây ra những dịch bệnh trước đó, chẳng hạn như H1N1.

Nhà khoa học Azra Ghani nhấn mạnh: "Ước tính của chúng tôi có thể được áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào trong việc đưa ra các quyết định về những biện pháp tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Có thể có những trường hợp ngoại lệ thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông, nhưng phân tích của chúng tôi cho thấy rất rõ rằng với những người ở độ tuổi từ 50 trở lên, khả năng nhập viện cao hơn so với những người dưới 50 tuổi và nguy cơ gây tử vong cũng cao hơn nhiều.

Đại dịch COVID-19 đến 18h ngày 31/3 (Giờ Hà Nội) đã lây lan ra 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên tới 801.117 người trong đó 38.769 người đã tử vong.

Nước Anh ghi nhận 22.741 ca mắc bệnh COVID-19 với 1.408 ca tử vong, đáng chú ý tỷ lệ khỏi bệnh rất thấp, chỉ 135 trường hợp./.

