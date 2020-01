Đại diện EU lo ngại châu Âu bị gạt ra ngoài cuộc xung đột Libya

AFP đưa tin Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, ngày 14/1 thừa nhận rằng khối này đang nỗ lực gây ảnh hưởng đối với cuộc xung đột Libya và đã để Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ tự do can dự và chi phối khu vực Địa Trung Hải.

