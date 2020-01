Theo Sputnik, kết quả thăm dò dư luận mới đây do hãng ABC/Ipsos tiến hành cho thấy, đa số người Mỹ không tán đồng chính sách của Tổng thống Donald Trump về Iran và cho rằng an ninh ở Mỹ trở nên kém an toàn hơn sau vụ Washington sát hại Tướng Iran Qasem Soleimani .

{publishtime} {title} {lead} {title} Đa số người Mỹ không tán đồng chính sách của Tổng thống Trump về Iran Theo Sputnik, kết quả thăm dò dư luận mới đây do hãng ABC/Ipsos tiến hành cho thấy, đa số người Mỹ không tán đồng chính sách của Tổng thống Donald Trump về Iran và cho rằng an ninh ở Mỹ trở nên kém an toàn hơn sau vụ Washington sát hại Tướng Iran Qasem Soleimani . Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 9/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN) Cụ thể, 56% số người được hỏi ý kiến không tán thành những hành động của Tổng thống Trump liên quan đến tình hình hiện nay xung quanh Iran. Đáng chú ý, theo ý kiến của 52% số người được hỏi, vụ sát hại Tướng Soleimani đã khiến cho Mỹ trở nên kém an toàn hơn, trong khi có 25% số người được hỏi có ý kiến ngược lại, 22% số khác cho rằng vụ sát hại tướng Iran không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với an ninh nước Mỹ. Những người được thăm dò cũng bày tỏ ý kiến về giả thuyết Mỹ tham gia cuộc chiến tranh tổng lực đối với Iran. Cụ thể, 32% số người được hỏi nói rằng họ “rất lo ngại” về khả năng này, 41% tỏ ra lo ngại chút ít, 20% gần như không lo ngại và 7% hoàn toàn không lo ngại gì về việc này. Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 10-11/1 đối với 525 người dân Mỹ ở độ tuổi trưởng thành. Sai số dữ liệu là ±4,8%. Rạng sáng 3/1, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích trong khu vực sân bay quốc tế Baghdad nhằm sát hại Tướng Soleimani, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ của quân đội Iran cùng Abu Mahdi al-Muhandis, phó thủ lĩnh lực lượng bán quân sự người Shi"ite của Iraq. Đây là những nhân vật bị Washington coi là liên quan đến việc tổ chức vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm 31/12/2019. Để đáp trả, Hôm 8/1, Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ ở Iraq, nơi quân đội Mỹ đồn trú. Theo Sputnik