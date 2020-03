Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12/3 cho biết số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 ở nước này đã tăng lên 84 người, so với 47 ca tử vong được ghi nhận một ngày trước đó. Bộ trên cho hay số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên 2.968 người, tăng mạnh so với 2.140 ca hôm 11/3.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} COVID-19: Số ca tử vong ở Tây Ban Nha đã tăng lên 84 người Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12/3 cho biết số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 ở nước này đã tăng lên 84 người, so với 47 ca tử vong được ghi nhận một ngày trước đó. Bộ trên cho hay số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên 2.968 người, tăng mạnh so với 2.140 ca hôm 11/3. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết sẽ tổ chức tất cả các cuộc họp dưới hình thức họp trực tuyến qua video. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Irene Montero có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong thông báo, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết bà Montero đã được cách ly cùng với Phó Thủ tướng Pablo Iglesias. Tất cả các bộ trưởng ở Tây Ban Nha sẽ được xét nghiệm trong sáng 12/3 (giờ địa phương) và kết quả sẽ được công bố cùng ngày. Ghi nhận đến tối 12/3, toàn thế giới có thêm 2.968 ca nhiễm mới, 132 ca tử vong. Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc là 129.167 ca, 4.749 ca tử vong, 68.654 ca đã bình phục. Tại Việt Nam ngày 12/3 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số ca bệnh COVID-19 lên con số 44, không có ca tử vong, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi và ra viện./. (Reuters/Vietnam+)

(Reuters/Vietnam+)