Chuyên gia quốc tế họp tại Trung Quốc bàn cách ứng phó dịch COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tối 16/2 đưa tin các chuyên gia quốc tế đã bắt đầu nhóm họp với các đồng nghiệp tại Trung Quốc về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV), mà được cho là “không thể” dự đoán được hướng phát triển của dịch.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Hồ Bắc đã xác nhận số ca tử vong giảm do dịch trong ngày 16/2, nhưng lại ghi nhận số ca nhiễm mới tăng sau 3 ngày giảm liên tiếp.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các chuyên gia quốc tế tham gia một phái đoàn chung do WHO đứng đầu đã tới Bắc Kinh và có cuộc gặp đầu tiên với các đồng nghiệp Trung Quốc.

Ông khẳng định WHO trông đợi sự hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng này để góp phần tăng cường hiểu biết của thế giới về dịch COVID-19 .

Tuy nhiên, ông Tedros cũng cảnh báo hiện là “không thể để dự đoán hướng phát triển của dịch,” vì thế ông kêu gọi “tất cả các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức truyền thông phối hợp với WHO để phát đi mức độ cảnh báo phù hợp mà không gây hoảng loạn.”

Cơ quan y tế của Liên hợp quốc cũng yêu cầu Trung Quốc công bố nhiều chi tiết hơn về cách thức chẩn đoán dịch.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc ngày 17/2 thông báo đã có 100 ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ( nCoV ) tính đến hết ngày 16/2, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh nguy hiểm này tại Trung Quốc đại lục lên con số 1.765.

Thông báo cũng cho biết, tính đến hết ngày 16/2, đã có 1.933 ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc. Như vậy sau 3 ngày giảm liên tiếp, số ca tử vong mới tại tỉnh Hồ Bắc đã lại tăng.

Với số liệu mới nhất, khu vực tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc đến nay đã ghi nhận 58.182 ca nhiễm và 1.696 trường hợp tử vong.

Trong ngày 16/2, chính phủ tỉnh Hồ Bắc đã ban bố nhiều biện pháp mạnh mới nhằm kiểm soát dịch. Theo đó, mọi phương tiện tư nhân đều bị cấm lưu thông tại các thành thị trong tỉnh./.

