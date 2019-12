Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2020

Chính phủ Nhật Bản ngày 20/12 đã thông qua dự thảo ngân sách tài khóa năm tới 102.658 tỷ yen (khoảng 939 tỷ USD), lớn nhất từ trước đến nay, tăng 1,2% so với dự thảo tài khóa 2019, đánh dấu 8 năm tăng liên tiếp và 2 năm liền vượt qua mức hơn 100.000 tỷ yen.

Chính phủ Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách tài khóa năm tới là 102.658 tỷ yen. (Nguồn: GIS)

Chi tiêu dành cho an sinh xã hội tiếp tục chiếm chủ yếu trong tổng chi ngân sách tài khóa 2020 của Nhật Bản với 35% tổng ngân sách. Dự kiến chi cho an sinh xã hội tài khóa 2020 là 35.860,8 tỷ yen tăng 1.730,2 tỷ yen so với tài khóa 2019, tướng ứng với 5,1%.

Đây là nguyên nhân chính khiến tổng chi tiêu của Chính phủ Nhật Bản ngày càng tăng.

Ngoài an sinh xã hội, chi tiêu quốc phòng cũng tăng 1,1% lên 5.313,3 tỷ yen, mức cao kỷ lục và đánh dấu năm thứ 8 tăng liên tiếp. Mức tăng này được cho nhằm củng cố, phát triển hệ thống phòng thủ trong các lĩnh vực mới như vũ trụ, không gian mạng, sóng điện từ.

Ngược lại xu hướng tăng trên, chi cho giáo dục, khoa học của Nhật Bản tài khóa 2020 dự toán giảm 1,5%, chi liên quan đến hoạt động công cũng giảm 0,8% so với tài khóa 2019.

Về thu ngân sách, với việc tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% từ tháng 10 vừa qua, thu thuế của Nhật Bản sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay, tuy nhiên mức thu này được cho vẫn còn một khoảng cách lớn so với dự toán chi của chính phủ, vì vậy, nợ công của Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng.

Dự toán thu thuế của Nhật Bản năm tài khóa 2020 là 63.513 tỷ yen, tăng 1,6% so với tài khóa 2019. Mức tăng này sẽ giúp Nhật Bản giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ , dự kiến tổng giá trị trái phiếu phát hành sẽ giảm được 0,5% so với tài khóa 2019, đánh dấu năm thứ 10 giảm liên tiếp. Tuy nhiên, do việc mở rộng các công trình công cộng, trái phiếu chính phủ Nhật Bản dành cho xây dựng sẽ tăng 2,3% so với năm tài khóa 2019.

Thu ngân sách ngoài thuế của Nhật Bản năm tài khóa 2020 được dự toán là 6.588,8 tỷ yen, tăng 4,6%.

Tổng thâm hụt ngân sách của Nhật Bản năm 2020 được dự đoán ở mức 9.200 tỷ yen tương đương năm 2019. Cuộc họp Nội các của Chính phủ Nhật Bản trong ngày 20/12 cũng thông qua đề cương cải cách chế độ thuế cho năm tài khóa 2020, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng số vốn tích lũy hiện có từ hoạt động kinh doanh.

Theo kế hoạch, dự thảo ngân sách tài khóa 2020 sẽ được trình lên Quốc hội Nhật Bản vào tháng 1/2020 tới tại kỳ họp thường kỳ và được thông qua trong năm tài khóa 2019 (tính đến trước tháng 4/2020).

Theo Kyodo