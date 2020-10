Chính phủ New Zealand mở cửa trở lại đón sinh viên quốc tế

Chính phủ New Zealand ngày 12/10 thông báo sẽ cho phép 250 sinh viên cao học quốc tế tới học ở nước này theo một chương trình miễn trừ đặc biệt trong bối cảnh New Zealand vẫn đang đóng cửa biên giới đối với hầu hết du khách nước ngoài nhằm ngăn ngừa đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Các phương tiện di chuyển trên đường phố tại Wellington, New Zealand, ngày 9/6/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Căn cứ theo chương trình miễn trừ nói trên, các sinh viên sẽ phải trải qua hai tuần cách ly bắt buộc tại một cơ sở do chính phủ quản lý và có thể bắt đầu đến New Zealand ngay trong tháng 11 tới.

Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins nhấn mạnh quyết định mới nhất này là sự công nhận vai trò của sinh viên quốc tế đối với tiến trình phục hồi hậu đại dịch COVID-19 của New Zealand, đồng thời là cơ hội giúp các sinh viên quốc tế hoàn thành được việc học tập của mình.

Ông Steve Maharey, Chủ tịch Cơ quan Giáo dục New Zealand, cho biết chương trình miễn trừ đặc biệt trên không giới hạn đối với bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào miễn là tất cả sinh viên đã được cấp thị thực 2020 để theo học chương trình đào tạo tiến sỹ hoặc thạc sỹ ở New Zealand.

Ông Maharey cũng cho biết thêm các sinh viên sẽ phải tự thanh toán toàn bộ chi phí trong thời gian cách ly bắt buộc.

Các trường đại học ở New Zealand đã hoan nghênh quyết định của chính phủ, song cho rằng 250 là một con số còn rất nhỏ so với 70.000 sinh viên nước ngoài nói chung vẫn theo học ở New Zealand.

Do đó, các cơ sở giáo dục này bày tỏ mong muốn chương trình miễn trừ đặc biệt sớm được mở rộng cho nhiều sinh viên quốc tế không thể nhập cảnh vào New Zealand do đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)