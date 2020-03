Chính phủ Mỹ kêu gọi người dân không tích trữ nhu yếu phẩm

Ngày 15/3, Nhà Trắng đã kêu gọi người dân Mỹ không tích trữ hàng nhu yếu phẩm hằng ngày, đồng thời khẳng định giới chức địa phương và liên bang đang làm việc với các chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhu yếu phẩm đầy đủ.

Người dân Mỹ mua nhu yếu phẩm để tích trữ tại một cửa hàng ở New York do lo ngại dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một thông báo, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nhấn mạnh: “Các chuỗi cung ứng của Mỹ rất mạnh và người dân không cần thiết phải tích trữ nhu yếu phẩm hằng ngày.”

Thông báo cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đã gọi điện với 30 giám đốc điều hành của các chuỗi cung ứng, trong đó có cả các lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ như Whole Foods, Target, Costco và Walmart, để đảm bảo sự cần thiết phải cung cấp đầy đủ hàng hóa tại các cửa hàng, giúp người dân bình tĩnh và cảm thấy an toàn.

Lời kêu gọi của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người dân Mỹ đổ xô tới các siêu thị để mua tích trữ hàng hóa sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có thể sử dụng khoảng viện trợ liên bang trị giá 50 tỷ USD nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.

Nhu cầu tăng cao đột biến của người dân khiến một loạt các siêu thị của Mỹ rơi vào tình trạng không cung cấp kịp hàng thực phẩm và một số mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày khác.

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng kêu gọi tất cả các cơ quan liên bang xem xét việc hạn chế đi lại đối với các nhân viên liên bang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 .

Kệ hàng hóa trống trơn trong cửa hàng tạp hóa ở Glendale, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong thông báo, Văn Phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) khuyến khích các cơ quan tiến hành các cuộc họp qua điện thoại hoặc qua video khi có thể và xem xét hoãn lại các chuyến đi không cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của lực lượng lao động liên bang.

Trước đó các nguồn tin cũng cho biết chính quyền Tổng thống Trump cũng đang xem xét áp đặt các hạn chế đối với hoạt động đi lại trong nước, đặc biệt là những khu vực hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bùng phát.

Theo các nguồn tin, đại diện của Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Hải Quan và Bảo vệ Biên giới, Bộ Giao thông Vận tải đã có các cuộc thảo luận với nhóm đặc trách đối với virus SARS-CoV2 của Nhà Trắng về các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus trên, trong đó có việc hạn chế đi lại tới các khu vực như bang Washington hay các khu vực hiện đang là “điểm nóng” của virus SARS-CoV-2 trên toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên vẫn chưa rõ chi tiết thời gian và các bang sẽ bị áp dụng. Hiện Mỹ đã ghi nhận hơn 3.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 60 ca tử vong.

Cũng trong ngày 15/3, Thị trưởng New York Bill de Blasio đã thông báo quyết định đóng cửa các trường học công từ ngày 16/3-20/4 tại thành phố lớn nhất nước Mỹ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng. Hiện số ca nhiễm tại New York đã vượt quá 300.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ngay lập tức hoan nghênh quyết định của thành phố, đồng thời hối thúc thành phố New York cần nhanh chóng đưa ra 1 chiến lược để đối phó với tác động từ việc đóng cửa trường học.

Trước đó cùng ngày, Thống đốc Cuomo cũng đã kêu gọi các trường học tạm đóng cửa và các công ty tư nhân cho phép nhân viên làm việc trực tuyến. Ông cho biết đang cân nhắc có thể ra quyết định bắt buộc đóng cửa tất cả các hoạt động này.

Trong khi đó, Hội đồng thành phố New York kêu gọi Thống đốc bang New York và Thị trưởng thành phố New York cho tạm dừng hoạt động các quán bars và nhà hàng để hạn chế nguy cơ virus corona tiếp tục lan rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)