Cảnh sát Cyprus cứu hơn 100 người di cư Syria lênh đênh trên biển

Ngày 14/1, cảnh sát Cộng hòa Cyprus cho biết đã cứu 101 người di cư Syria trên một chiếc thuyền ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam nước này.

Theo đó, tàu tuần tra của cảnh sát Cộng hòa Cyprus đã xác định được vị trí của chiếc thuyền dài 33m cách thành phố nghỉ dưỡng Protaras 18 hải lý (tương đương 25km).

Thuyền này chở nhóm người di cư trên, gồm 88 nam giới, 6 phụ nữ và 7 trẻ em. Những người di cư này cho biết họ khởi hành từ khu tự trị Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây vốn là tuyến di chuyển phía Đông Địa Trung Hải mà các đường dây buôn người thường xuyên sử dụng.

Sau khi được đưa vào bờ an toàn, nhóm người này được chuyển tới một trung tâm tiếp nhận ở ngoại ô thủ đô Nicosia.

Trước đó, Cyprus đã cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) về sức ép mà nước này phải đối mặt do dòng người di cư gia tăng, theo đó Cyprus trở thành nước đứng đầu về tiếp nhận người xin tị nạn lần đầu so với dân số quốc gia.

Cyprus là thành viên EU đầu tiên hợp tác chặt chẽ với Văn phòng trợ giúp tị nạn châu Âu nhằm ứng phó với sự gia tăng đột biến về số lượng người nhập cư .

Các số liệu của EU cho thấy số lượng công dân Syria chiếm khoảng 33% tổng số người xin tị nạn lần đầu ở Cyprus trong quý 2/2019.

Trong khi đó, Chính phủ Cyprus cho biết số người nhập cư và nộp đơn xin tị nạn ở nước này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2019 là khoảng 7.000 trường hợp.

Cũng trong ngày 14/1, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) cho biết từ đầu năm đến nay đã có gần 1.000 người di cư trái phép được cứu ở ngoài khơi bờ biển Lybia.

Theo IOM, trong năm 2019 có hơn 110.000 người di cư bất hợp pháp tìm đường tới châu Âu qua Địa Trung Hải, 1.283 người đã thiệt mạng trong hành trình nhiều rủi ro này.

Lybia đã trở thành điểm trung chuyển chính của người di cư, phần lớn là người châu Phi, nuôi hy vọng vượt Địa Trung Hải tới châu Âu nhằm chạy trốn đói nghèo và xung đột ở quê nhà.

Tuy nhiên, IOM cảnh báo Lybia không phải là điểm trung chuyển an toàn đối với người di cư do điều kiện an ninh đang ngày càng xấu đi./.

