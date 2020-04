Canada thông báo tiến trình ra phán quyết dẫn độ CFO của Huawei

Bà Heather Holmes, Thẩm phán Tòa án Tối cao của British Columbia, Canada, chủ tọa phiên tòa xem xét dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu , Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei , ngày 27/4 đã thông báo về tiến trình ra phán quyết của tòa.

Bà Mạnh Vãn Châu rời tòa án British Columbia ở Vancouver, Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi nghe ý kiến trình tòa của các luật sư, Thẩm phán Heather Holmes đã đồng ý thông báo trước khoảng 3 ngày về thời điểm tòa tuyên án.

Vào ngày Thẩm phán ra phán quyết, các luật sư, các công tố viên và bà Mạnh sẽ nhận được bản sao phán quyết điện tử vào lúc 9 giờ sáng.

Vào lúc 10 giờ sáng, các công tố viên sẽ được phép thông báo với Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada và Bộ Tư pháp Mỹ về phán quyết này.

Bà Mạnh sẽ trình diện tại tòa vào lúc 11 giờ của ngày ra phán quyết, trừ khi bà Mạnh và công tố viên quyết định rằng việc trình diện này có thể được thực hiện dưới hình thức trực tuyến.

Đội ngũ luật sư bảo vệ bà Mạnh biện hộ rằng hành vi phạm tội mà Mỹ cáo buộc bà Mạnh - nói dối các tổ chức tài chính để “lách” lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran - là không vi phạm pháp luật tại Canada vì Canada đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran từ nhiều năm trước.

Trong khi đó, các công tố viên của Canada bảo vệ đề nghị dẫn độ của Mỹ với lý lẽ cáo buộc “lừa gạt ngân hàng," một hành vi vi phạm pháp luật tại cả Canada và Mỹ, mới là lý do mấu chốt của việc bắt giữ bà Mạnh. Mỹ cáo buộc bà Mạnh đã lừa dối HSBC Holdings Plc về hoạt động kinh doanh của Huawei Technologies Co Ltd tại Iran.

Thẩm phán Tòa án Tối cao British Columbia sẽ đưa ra phán quyết về việc liệu hành vi của bà Mạnh theo cáo buộc của Mỹ có vi phạm luật pháp tại Canada hay không.

Thẩm phán Heather Holmes ngày 27/4 không đề cập đến thời điểm bà ra phán quyết. Phiên tòa ngày 27/4 được thực hiện trực tuyến với sự tham dự của công tố viên, các luật sư của bà Mạnh, bà Mạnh và một phiên dịch. Phiên tòa tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 15/6 tới.

Việc Ottawa bắt giữ bà Mạnh hồi tháng 12/2018 theo đề nghị của Mỹ đã đẩy Canada vào “thế kẹt” trong mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.

Trong một động thái được giới quan sát cho là để trả đũa Ottawa, Trung Quốc đã tiến hành giam giữ hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc hoạt động gián điệp , đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với một loạt nông sản Canada./.

