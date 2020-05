Canada quyết định đóng cửa thị trường vũ khí tấn công quân dụng

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 1/5 thông báo chính phủ nước này quyết định cấm các loại súng tấn công quân dụng .

Thủ tướng Justin Trudeau. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Thủ tướng Trudeau nói: “Chúng tôi đóng cửa thị trường vũ khí tấn công quân dụng tại Canada."

Đáng chú ý, quy định mới không cấm sở hữu, nhưng cấm sử dụng và mua bán bất kỳ loại vũ khí nào trong 1.500 vũ khí quân dụng và các phiên bản của các loại vũ khí này.

Thủ tướng Trudeau dẫn chứng một loạt vụ xả súng, từ vụ ở trường Đại học Bách khoa năm 1989 đến vụ thảm sát tại Nova Scotia tuần trước, là lý do để chính phủ Canada đưa ra quyết định trên. Một số loại súng được sử dụng hợp pháp, chẳng hạn như vì mục đích giải trí.

Tuy nhiên, như Thủ tướng Trudeau nói: “Bạn không cần đến một khẩu súng trường AR-15 để bắn hạ một con hươu." Hiện nay khoảng 300.000 người Canada đang sở hữu súng ngắn.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đã hứa sẽ kiểm soát chặt hơn các loại súng cầm tay. Ngoài ra, đảng Tự do cũng xây dựng một chương trình yêu cầu những người đã sở hữu các loại vũ khí mới bị đưa vào danh sách cấm, bán lại các vũ khí này cho chính phủ. Chương trình này được đảng Tự do ước tính sẽ “ngốn” khoảng 250 triệu CAD (179 triệu USD). Tuy nhiên, những ý kiến chỉ trích cho rằng con số này sẽ phải cao hơn nhiều trên cơ sở mức giá hiện nay trên thị trường vũ khí .

Trong thông báo ngày 1/5, Thủ tướng Trudeau cho biết, đối với những người đang sở hữu các loại súng mới bị đưa vào danh mục cấm, chính phủ sẽ triển khai một chương trình “đền bù." Tuy nhiên, chương trình này phải được quốc hội thông qua.

Theo Reuters