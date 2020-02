Các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân

Ngày 2/2, quân đội Trung Quốc đã được trao quyền kiểm soát bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn, được xây dựng trong vòng 10 ngày, nhằm điều trị cho những bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới ( 2019-nCoV ) tại vùng “tâm dịch” là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vốn đang chịu tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế.

Theo kế hoạch, khoảng 1.400 nhân viên thuộc đội ngũ quân y sẽ bắt đầu làm việc và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên vào ngày 3/2.

Tân Hoa xã cho biết nhiều người trong số nhân viên y tế trên từng tham gia vào “cuộc chiến” chống chủng virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS), khiến 650 người thiệt mạng tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) trong giai đoạn 2002-2003.

Hỏa Thần Sơn là một trong hai bệnh viện dã chiến mà Chính phủ Trung Quốc quyết định xây dựng nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay ở Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân bị coi là tâm điểm của dịch bệnh. Bệnh viện thứ hai Lôi Thần Sơn cũng dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 6/2, với 1.600 giường bệnh.

Trong khi đó, cùng ngày, thành phố Thượng Hải thông báo sẽ lắp đặt các trạm kiểm tra thân nhiệt hành khách tại chín ga tàu điện ngầm, bắt đầu từ ngày 3/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ông Shao Weizhong, Phó Chủ tịch tập đoàn Metro Group Shanghai Shentong, tổng cộng có 23 điểm kiểm tra thân nhiệt, mỗi điểm được trang bị hai máy dò đặt tại cổng vào của các ga tàu điện ngầm.

Các biện pháp phòng ngừng như tẩy uế, khử trùng, cách ly và vệ sinh cũng được Metro Group tiến hành song song nhằm chống nguy cơ lây nhiễm đang gia tăng nhanh trong cộng đồng. Ông Shao Weizhong cũng nhấn mạnh rằng việc kiểm tra thân nhiệt sẽ dần được triển khai tại nhiều nhà ga khác.

Liên quan đến các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp , Tân Hoa xã ngày 2/2 dẫn nguồn giới chức Trung Quốc cho biết thi thể các bệnh nhân tử vong do nhiễm virus nCoV sẽ được hỏa táng và các truyền thống của tang lễ như lễ truy điệu đều bị cấm trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Theo hướng dẫn chung do các văn phòng thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia, Bộ Dân chính và Bộ Công an ban hành, thi thể các bệnh nhân tử vong do nhiễm virus nCoV sẽ không được vận chuyển giữa các khu vực cấp tỉnh thành khác nhau, không được thổ táng hay bất kỳ hình thức nào khác ngoài hỏa táng.

Các thi thể bệnh nhân sẽ được tẩy uế, khử trùng và được nhân viên y tế đặt vào túi kín. Không ai được phép mở ra sau thủ tục này. Tang quyến có thể cử thân nhân và phương tiện đưa thi thể đến địa điểm hỏa táng được chỉ định theo lộ trình định sẵn./.

(TTXVN/Vietnam+)