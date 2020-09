Bộ Tứ tái khẳng định cam kết về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Trước thềm hội nghị ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia, dự kiến diễn ra cuối năm nay, các quan chức ngoại giao nhóm này ngày 25/9 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để tham vấn về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Một chiến dịch huấn luyện của hải quân Mỹ tại Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, ngày 6/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, tại cuộc họp, các quan chức đã trao đổi quan điểm về hợp tác thiết thực đang diễn ra và được đề xuất trong các lĩnh vực kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng, các vấn đề an ninh như chống khủng bố, an ninh mạng và an ninh hàng hải, với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu COVID-19 đang hoành hành, các quan chức nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và chia sẻ các phương pháp tốt nhất chống đại dịch.

Các quan chức tái khẳng định cam kết hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng và bao trùm, dựa trên các giá trị và nguyên tắc chung cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tuyên bố cho biết thêm, các quan chức đã nhắc lại sự ủng hộ vững chắc đối với các cơ chế do ASEAN làm trung tâm và ASEAN lãnh đạo, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ sẵn sàng làm việc với ASEAN và tất cả các nước khác nhằm thực hiện một tầm nhìn chung và có triển vọng cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương .

Các bên cũng đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam và trông đợi Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15 vào tháng 11 năm nay cũng như cuộc tham vấn cấp bộ trưởng của nhóm Bộ Tứ vào cuối năm nay.

Theo AFP