Berlin lên tiếng về việc Mỹ cắt giảm binh sỹ đồn trú tại Đức

Ngày 15/6, Đại sứ Đức tại Washington Emily Haber nói rằng binh sỹ Mỹ ở châu Âu để bảo vệ an ninh xuyên Đại Tây Dương và triển khai sức mạnh của Mỹ vươn xa hơn trên nhiều mặt trận.

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận ở Grafenwoehr, Đức, ngày 12/5/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bà Haber đưa ra phát ngôn trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch cắt giảm một nửa số binh sỹ Mỹ đồn trú tại Đức xuống còn 25.000 người.

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức, bà Haber nói: “Sự hợp tác của chúng tôi về các vấn đề an ninh và quân sự luôn rất chặt chẽ và vẫn sẽ như vậy. Binh sỹ Mỹ ở đó không phải để bảo vệ Đức mà để bảo vệ an ninh xuyên Đại Tây Dương. Họ cũng ở đó để (dễ dàng) triển khai sức mạnh của Mỹ ở châu Phi và châu Á.”

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới tại Washington, Tổng thống Donald Trump cho rằng Đức không chi tiêu đủ cho quốc phòng theo yêu cầu của NATO. Ông nêu rõ Mỹ sẽ rút binh sỹ khỏi Đức cho đến khi Berlin chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng ./.

(Vietnam+)