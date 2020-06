Bầu cử Mỹ 2020: Thủ đô Washington và 8 tiểu bang bầu cử sơ bộ

Ngày 2/6, thủ đô Washington và 8 tiểu bang của Mỹ đã tổ chức bầu cử sơ bộ, trong đó có một số bang trước đó đã phải thay đổi lịch trình do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Insider)

Trong số 8 tiểu bang trên có 4 tiểu bang, gồm Pennsylvania, Indiana, Maryland và Rhode Island, đã phải hoãn các kế hoạch tổ chức bầu cử sơ bộ hồi đầu năm nay do lo ngại tình hình dịch bệnh phức tạp. Toàn bộ 8 tiểu bang, cũng bao gồm Iowa, Montana, New Mexico và South Dakota, đã khuyến khích hoặc mở rộng hình thức gửi phiếu bầu qua bưu điện như một biện pháp bỏ phiếu thay thế an toàn. Điều này đã dẫn tới lượng phiếu bầu qua bưu điện cao kỷ lục tại nhiều bang, trong khi lượng cử tri đi bầu trực tiếp giảm mạnh.

Các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra trong bối cảnh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn đang tranh cãi về hình thức bỏ phiếu bầu qua bưu điện. Trong khi phe Dân chủ ủng hộ hình thức này như một giải pháp bỏ phiếu an toàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa lại phản đối khi cho rằng hình thức này làm tăng nguy cơ gian lận phiếu bầu. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có rất ít bằng chứng về mối quan hệ giữa gian lận bỏ phiếu và hình thức bỏ phiếu qua bưu điện.

Hiện cựu Phó Tổng thống Joe Biden về cơ bản đã chắc chắn giành được đề cử của đảng Dân chủ để cạnh tranh với Tổng thống Trump cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới được Washington Post-ABC News công bố ngày 31/5 cho thấy ông Biden đang tạo ra một cách biệt lên tới 2 con số so với đương kim Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống. Cụ thể, 53% cử tri được hỏi ủng hộ ông Biden trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông Trump, trong khi đương kim Tổng thống chỉ giành được 43% ủng hộ.

Các cuộc bầu cử sơ bộ này cũng nhằm tìm kiếm ứng các cử viên của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tranh cử vào Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)