Kết quả thăm dò do Harvard CAPS/Harris Poll thực hiện cho thấy, đa số cử tri được hỏi không tin rằng họ sẽ an toàn khi tham gia các cuộc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu trong thời điểm hiện nay khi mà dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang bùng phát mạnh mẽ.

{publishtime} {title} {lead} {title} Bầu cử Mỹ 2020: Đa số cử tri muốn thay đổi hình thức bầu cử Kết quả thăm dò do Harvard CAPS/Harris Poll thực hiện cho thấy, đa số cử tri được hỏi không tin rằng họ sẽ an toàn khi tham gia các cuộc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu trong thời điểm hiện nay khi mà dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang bùng phát mạnh mẽ. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Columbus, Ohio, ngày 10/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN) 60% số cử tri được hỏi cho biết nếu bang của họ tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong tuần này, nguy cơ phơi nhiễm sẽ tác động đến quyết định của họ xem liệu có đi bỏ phiếu hay không. Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại đảng Dân chủ bầu ứng cử viên tổng thống khi mà hiện tại, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang chiếm ưu thế so với Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders . Tuy nhiên, các cuộc bầu cử này vẫn cần phải được hoàn tất và các đại biểu phải được phân chia tại đại hội cấp bang trước khi diễn ra đại hội toàn quốc vào tháng Bảy tới. Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ đã hối thúc các bang không hoãn các cuộc bỏ phiếu, và khuyến nghị các giải pháp thay thế, bao gồm cả tăng điểm bỏ phiếu và giờ hoạt động để giảm thiểu việc tập trung đông người, hoặc bằng hình thức bỏ phiếu trước đối với những người không thể có mặt vào ngày bầu cử chính thức, hay hình thức gửi thư. Mặc dù vậy, nhiều bang vẫn hoãn bỏ phiếu do dịch bệnh bùng phát. Một số bang dường như cũng tăng cường việc sử dụng các các hình thức bầu cử thay thế nói trên trong một nỗ lực giảm thiểu số người xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, 77% số cử tri được hỏi nhấn mạnh họ ủng hộ việc tiến hành tổng tuyển cử năm 2020 thông qua gửi thư - hình thức hiện đã được chấp thuận tại các bang Oregon, Washington và Colorado. Ngoài ra, 57% cử tri nói rằng cuộc bầu cử có thể được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Giám đốc của Harvard CAPS/Harris Poll Mark Penn nêu rõ: “Các cử tri ủng hộ các hình thức bỏ phiếu mới do đại dịch COVID-19 với việc hầu hết đều muốn bỏ phiếu qua thư hoặc qua mạng Internet. Điều này có thể kéo theo một sự thay đổi lớn về cách thức bầu cử tại Mỹ.” Cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris Poll được thực hiện từ ngày 24-26/3 đối với 2.410 cử tri./. (TTXVN/Vietnam+)

