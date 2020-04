Bang New York ngày 20/4 ghi nhận số ca tử vong thấp nhất do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kể từ đầu tháng Tư đến nay và tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại 2 bang lân cận là New Jersey và Connecticut.

{publishtime} {title} {lead} {title} Bang New York của Mỹ ghi nhận số ca tử vong thấp nhất từ đầu tháng 4 Bang New York ngày 20/4 ghi nhận số ca tử vong thấp nhất do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kể từ đầu tháng Tư đến nay và tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại 2 bang lân cận là New Jersey và Connecticut. Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Vox) Số ca tử vong do mắc bệnh COVID-19 tại bang New York đã giảm trong 5 ngày liên tục, với 478 ca được ghi nhận trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong lên 14.347 trường hợp. Kể từ ngày 20/4, New York sẽ xét nghiệm kháng thể chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 cho 3.000 người được lựa chọn ngẫu nhiên để phục vụ mục đích cân nhắc thời điểm mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế của bang. Sau xét nghiệm, những người được xác định có kháng thể với virus SARS-CoV-2 sẽ được phép trở lại làm việc đầu tiên. Tuy vậy, New York hiện không có đủ khả năng xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả 19 triệu cư dân đang sinh sống tại bang. Trước đó cùng ngày, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết, các sự kiện thu hút đông người tại thành phố New York sẽ bị hủy cho đến hết tháng Sáu. Cũng theo ông de Blasio, số cuộc gọi khẩn cấp nhập viện tại thành phố New York hôm 18/4 thậm chí đã giảm xuống chỉ còn 3.485, ít hơn cả số cuộc gọi trung bình mỗi ngày vào năm 2019 trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Trước đó, vào thời điểm cuối tháng Ba, thành phố New York mỗi ngày ghi nhận bình quân 7.000 cuộc gọi cấp cứu liên quan tới COVID-19. Kết quả cuộc thăm dò dư luận được Harvard CAPS/Harris Poll công bố độc quyền cho hãng tin The Hill cho thấy, đông đảo người dân Mỹ đánh giá rằng những hướng dẫn giãn cách xã hội do nhóm đặc nhiệm chuyên trách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Tổng thống Donald Trump đang đạt được hiệu quả tích cực. Cuộc thăm dò được tiến hành trong bối cảnh có tranh cãi về cách thức sớm bắt đầu tiến trình mở cửa trở lại các bộ phận của nền kinh tế. 80% số người được hỏi cho rằng những hướng dẫn giãn cách xã hội nói trên đang đạt hiệu quả tốt, trong khi đó, 20% số người được hỏi không nghĩ rằng các biện pháp này thành công./. (TTXVN/Vietnam+)

