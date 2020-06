Bang New Jersey của Mỹ dỡ bỏ lệnh yêu cầu người dân ở nhà

Ngày 9/6, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy tuyên bố dỡ bỏ lệnh yêu cầu người dân ở nhà , vốn được đưa ra hơn hai tháng trước do đại dịch COVID-19.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thống đốc Phil Murphy cho biết ông đã ký một sắc lệnh hành pháp có hiệu lực ngay lập tức nhằm chấm dứt yêu cầu người dân của tiểu bang này ở nhà.

Ông Murphy trích dẫn về một số nghiên cứu cho rằng sắc lệnh này tại nhiều tiểu bang của nước Mỹ đã cứu sống “hàng trăm thậm chí hàng ngàn người”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ này đạt được hôm nay nhờ việc đã thực hiện các bước liên quan đến yêu cầu người dân ở nhà nhằm hạn chế sự lây lan và bùng phát của đại dịch.

Tuy nhiên, ông Murphy cũng cảnh báo người dân của tiểu bang nên tiếp tục đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội ở nơi công cộng.

Sắc lệnh ở nhà yêu cầu người dân tiểu bang New Jersey hạn chế việc ra khỏi nhà, trừ khi mua các mặt hàng thiết yếu hoặc là nhân viên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Tại thời điểm ông Murphy ký sắc lệnh trên, New Jersey có hơn 1.300 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 và gần 20 trường hợp tử vong. Tính đến ngày 9/6, tiểu bang này đã xác nhận hơn 164.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và ít nhất 12.303 trường hợp tử vong.

Theo sắc lệnh mới, số lượng người được phép tụ tập ở các địa điểm trong nhà và ngoài trời cũng thay đổi. Đối với trong nhà, 25% công suất của địa điểm hoặc tối đa 50 người được phép tụ tập. Đối với ngoài trời, 100 người có thể được phép tụ tập, tăng từ 25 người so với giai đoạn trước.

Hiện bang New Jersey ghi nhận số lượng nhập viện, bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt và bệnh nhân phải thở máy tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, ông Murphy lưu ý rằng New Jersey vẫn có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao thứ hai tại Mỹ, sau bang New York với hơn 384.000 trường hợp nhiễm và hơn 30 nghìn ca tử vong.

(TTXVN/Vietnam+)