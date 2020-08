Australia để ngỏ việc đưa thủ phạm xả súng tại Christchurch về nước

Ngày 28/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho hay nước này để ngỏ với ý tưởng của New Zealand về việc đưa về nước thủ phạm trong vụ xả súng đẫm máu năm 2019 để đối tượng này thụ án tù chung thân tại Australia.

Đối tượng Brenton Tarrant tại phiên tòa ở thành phố Christchurch, New Zealand ngày 24/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao New Zealand đã tuyên án tù chung thân mà không được ân xá đối với bị cáo Brenton Tarrant, 29 tuổi, người Australia.

Tên này đã nhận 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và 1 tội danh thực hiện hành vi khủng bố trong các vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch năm 2019, khiến 51 người thiệt mạng.

Sau khi bản án được công khai, Phó Thủ tướng New Zealand Winston Peters nói rằng tên Tarrant nên được chuyển về nhà tù tại Australia.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Thủ tướng Australia Morrison cho biết ông chưa nhận được yêu cầu chuyển đối tượng Tarrant về nước này, song sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern về vấn đề trên.

Theo Thủ tướng Morrison, những mong mỏi của người sống sót và gia đình nạn nhân là rất quan trọng trong mọi quyết định liên quan đến số phận của thủ phạm này.

Một tài liệu của Chính phủ New Zealand nêu rõ chi phí để giam giữ đối tượng Tarrant vào khoảng 4.900 đôla New Zealand/ngày (khoảng 3.240 USD), trong khi mức này đối với các tù nhân thông thường chỉ là 302 đôla New Zealand.

Theo tài liệu này, tên Tarrant có thể gây ra nguy cơ ở mức nghiêm trọng hơn bất kỳ phạm nhân nào mà New Zealand từng giam giữ trước đó. Nhiều khả năng, tên này có thể bị biệt giam tại một nhà tù có điều kiện an ninh tối đa ở Auckland.

Tarrant từng là hướng dẫn viên thể hình tại thị trấn Grafton, bang New South Wales, Australia trước khi chuyển tới New Zealand vào năm 2017.

Ngay sau khi tới New Zealand, tên này đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Hồi giáo.

Tháng 3/2019, thủ phạm Tarrant đã đăng tải những thông điệp đề cao chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, sau đó phát trực tiếp (live-stream) vụ xả súng tàn bạo vào các tín đồ đang cầu nguyện tại các đền thờ Hồi giáo ở Christchurch.

Theo AFP