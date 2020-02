Anh cho phép cơ quan y tế cách ly bắt buộc người nhiễm virus

Ngày 10/2 (theo giờ địa phương), Chính phủ Anh đã tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (2019-nCoV) là “mối đe dọa cấp bách và nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng” và thông báo những thẩm quyền mới cho phép cơ quan y tế tại xứ England (thuộc Vương quốc Anh) tiến hành cách ly bắt buộc đối với những người có nguy cơ làm lây truyền virus.

Xe chở công dân Anh trở về từ Vũ Hán đến bệnh viện Arrowe Park. (Nguồn: PA Images)

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh số người được chẩn đoán nhiễm 2019-nCoV tại Anh đã tăng gấp đôi lên 8 người.

Hai trong số những ca mới xác nhận là nhân viên y tế, diễn biến khiến một phòng khám đa khoa tại hạt Sussex phải đóng cửa.

Những người gọi điện đến Trung tâm Y tế Country Oak tại thành phố Brighton chỉ nhận được lời nhắn ghi sẵn với nội dung “không may là tòa nhà đã buộc phải đóng cửa do vấn đề y tế khẩn cấp và lý do an toàn.”

Những thẩm quyền mới được chính phủ Anh cấp cho phép cơ quan y tế xứ England cách ly bắt buộc đối với người nhiễm virus.

Bệnh viện Arrowe Park tại vùng Wirral và trung tâm hội thảo Kents Hill Park tại thành phố Milton Keynes đã được bố trí làm các cơ sở cách ly.

Báo chí Anh đưa tin một trong những người đang bị cách ly tại Arrowe Park “đang đe dọa đánh tháo” khỏi đơn vị cách ly, mặc dù đã ký cam kết đồng ý giai đoạn cách ly kéo dài 2 tuần sau khi từ Vũ Hán trở về Anh.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết đội ngũ nhân viên Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) và các cơ quan liên quan từ giờ sẽ được “hỗ trợ bổ sung các thẩm quyền pháp lý để giữ cho người dân trên cả nước được an toàn.”

Trong khi đó những khuyến cáo chuyên môn về nguy cơ của dịch đối với người dân vẫn không thay đổi ở mức vừa phải.

Theo giáo sư David Heymann, khoa Dịch tễ học tại trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London, cựu chủ tịch Cơ quan Y tế Công cộng xứ England, những biện pháp phòng ngừa của Anh đối với 2019-nCoV cũng tương tự như tại Australia và Mỹ trong việc cách ly những người nghi nhiễm bệnh và khoanh vùng những người đã tiếp xúc với những người này.

Trong giai đoạn bùng phát dịch virus MERS-CoV (gây bệnh Hội chứng Hô hấp Trung Đông) năm 2012, Anh cũng đã áp dụng các biện pháp cách ly cứng rắn tương tự tại các cơ sở y tế để ngăn chặn thành công dịch bệnh lây lan, mặc dù MERS-CoV đã xâm nhập vào Anh hai lần.

Cơ quan Y tế Công cộng xứ England (PHE) cho biết các bước khoanh vùng đã xác minh được tất cả những ca nhiễm mới đều liên quan mật thiết với nhau. Bà Yvonne Doyle, Giám đốc y tế của PHE, cho biết đã khuyến cáo hai ca nhiễm mới là nhân viên y tế tự cách ly để giảm thiểu tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời đang khẩn trương xác định tất cả những bệnh nhân và nhân viên y tế có thể đã tiếp xúc với những người trên.

Tuy nhiên, đến thời điểm này cơ quan y tế xứ England nhận định đây chỉ là con số tương đối nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)