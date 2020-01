Ấn Độ kêu gọi giải pháp 2 nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

Ngày 29/1, Ấn Độ đã nhắc lại lời kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine , đồng thời hối thúc cả hai bên giải quyết tất cả các vấn đề thông qua đàm phán trực tiếp. Động thái diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố “kế hoạch hòa bình Trung Đông.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nhấn mạnh New Delhi luôn ủng hộ sự nghiệp của Palestine và đã kêu gọi một giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine. Ông Kumar nói: “Chúng tôi nhắc lại quan điểm của mình rằng vấn đề về quy chế cuối cùng cần được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa hai bên và được cả hai bên chấp nhận. Chúng tôi kêu gọi các bên làm việc với nhau, kể cả về các đề xuất gần đây do Mỹ đưa ra và tìm giải pháp hai nhà nước có thể chấp nhận được để cùng chung sống hòa bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến trong khu vực và can dự với các bên liên quan.”

Hôm 28/1, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông mà ông mô tả là một bước tiến lớn đối hướng tới hòa bình.

Theo bản kế hoạch, nhà lãnh đạo Mỹ đề xuất giải pháp “hai nhà nước một cách thực tế” cho Israel và Palestine; theo đó thành lập Nhà nước Palestine với thủ đô là một số khu vực ở Đông Jerusalem, tùy thuộc vào những bước đi mà người Palestine sẽ thực hiện để trở thành một chính quyền tự quản.

Đồng thời, Jerusalem sẽ tiếp tục là thủ đô không chia cắt và vô cùng quan trọng của Israel./.

