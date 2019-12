Afghanistan thông báo bắt giữ hàng trăm tay súng IS cùng thân nhân

Chính phủ Afghanistan ngày 21/12 thông báo nước này đã bắt giữ khoảng 700 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng thân nhân ở miền Đông Afghanistan trong 6 tháng qua.

Các tay súng Taliban đầu hàng tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 4/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan tình báo Afghanistan , trực thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia (NDS), cho hay trong số 700 người bị bắt giữ, có ít nhất 75 phụ nữ và 159 trẻ em.

Rất nhiều tay súng trong số này là người nước ngoài.

AP dẫn lời một quan chức Afghanistan giấu tên cho biết 277 tay súng IS bị bắt giữ đến từ Pakistan, Jordan và các nước Trung Á.

NDS cho biết thêm tất cả các tay súng IS cùng thân nhân đã được chuyển tới trại giam của NDS ở thủ đô Kabul.

Trước đó cùng ngày, các lực lượng an ninh Afghanistan đã bao vây hàng chục tay súng còn lại trong các căn nhà ở nhiều khu vực khác nhau. NDS cho hay chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn.

Hồi đầu tháng 12, Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad tuyên bố lực lượng IS ở miền Đông Afghanistan đã suy yếu trước các chiến dịch do các lực lượng Mỹ và Afghanistan tiến hành cũng như do xung đột với Taliban.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh truyền thông Mỹ mới đây cho biết Washington dự định sẽ công bố giảm 4.000 quân so với mức 13.000 binh lính Mỹ hiện đang đồn trú tại quốc gia Nam Á này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 20/12 tuyên bố Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia Nam Á này cho tới khi Washington hoàn thành sứ mệnh.

Ông Esper khẳng định: “Chúng tôi có một sứ mệnh tại Afghanistan, chúng tôi sẽ duy trì hiện diện để thực hiện sứ mệnh đó”.

Theo Reuters, AFP