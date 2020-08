Theo báo cáo của Tổ chức Đối tác Thành phố New York, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 1/3 trong tổng số 240.000 doanh nghiệp nhỏ tại thành phố New York (Mỹ) đối mặt với nguy cơ không thể mở lại hoạt động, qua đó khiến 520.000 người mất việc làm.

{publishtime} {title} {lead} {title} 80.000 doanh nghiệp nhỏ ở New York đối mặt nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn Theo báo cáo của Tổ chức Đối tác Thành phố New York, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 1/3 trong tổng số 240.000 doanh nghiệp nhỏ tại thành phố New York (Mỹ) đối mặt với nguy cơ không thể mở lại hoạt động, qua đó khiến 520.000 người mất việc làm. Thành phố New York là nơi có số doanh nghiệp lớn trong danh sách Fortune 500 nhiều hơn bất cứ thành phố nào ở Mỹ nhưng số lượng doanh nghiệp nhỏ ở đây cũng rất nhiều và đóng góp vào các tuyến kinh doanh huyết mạch của thành phố, mang lại việc làm cho khoảng 3 triệu người, chiếm tới một nửa lực lượng lao động. Số liệu thống kê của Yelp, dịch vụ trang vàng trực tuyến tại Mỹ, cho biết khoảng hơn 2.800 doanh nghiệp nhỏ ở thành phố New York đã phải đóng cửa vĩnh viễn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kể từ tháng Ba tới nay. Yelp nhận định số doanh nghiệp phải đóng cửa tại thành phố này nhiều hơn con số thiệt hại do dịch COVID-19 ở bất cứ thành phố lớn nào của Mỹ. Trong số này, có tới một nửa số doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa ở quận trung tâm Manhattan, bởi các khu văn phòng lớn ở đây giờ không còn công ty thuê để làm việc, những cư dân giàu có sống trong khu vực này cũng đã chuyển tới các nơi khác tạm lánh dịch. Trong khi đó, khách du lịch vắng bóng kể từ khi đại dịch khiến thành phố phải phong tỏa suốt nhiều tháng qua. Tờ New York Times số ra ngày 3/8 nhận định với tốc độ mở cửa trỏ lại nền kinh tế chậm chạp như hiện nay ở New York và quỹ hỗ trợ khẩn cấp của liên bang không thể hỗ trợ đủ cho các doanh nghiệp nhỏ, chưa kể nguy cơ làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, các doanh nghiệp nhỏ, nhất là các cửa hàng bán lẻ, khó có thể phục hồi. Trên thực tế, số doanh nghiệp nhỏ đã phải dừng hoạt động ở thành phố New York lớn hơn nhiều so với con số 2.800 mà Yelp đưa ra bởi Yelp chỉ thống kê những doanh nghiệp có tiếp xúc khách hàng. Tại Mỹ, doanh nghiệp có dưới 500 nhân công được coi là doanh nghiệp nhỏ. Trong gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 2,2 nghìn tỷ USD được thông qua hồi tháng Ba, chính quyền liên bang đã dành ra khoảng 500 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ vay để giữ cho doanh nghiệp có thể tồn tại và trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ đều cho biết họ đã chi hết khoản được vay để trả lương cho người lao động, chi trả các khoản điện nước và tiền thuê nhà. Hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đàm phán với Thượng viện và Hạ viện nhằm đưa ra thêm một gói cứu trợ nữa cho doanh nghiệp nhỏ. New York không phải là nơi duy nhất ở Mỹ có nhiều doanh nghiệp nhỏ lao đao. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard, trong giai đoạn từ tháng 3-5/2020, có tới 110.000 doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ phải đóng cửa do dịch COVID-19./. (TTXVN/Vietnam+)

