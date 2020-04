Quốc​ hội Mỹ thông báo sẽ trở lại hoạt động từ tuần tới

Quốc hội Mỹ - cơ quan hầu như không hoạt động trong nhiều tuần qua - thông báo sẽ nhóm họp trở lại và tuần tới.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 23/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại một cuộc họp trực tuyến với các nghị sỹ Dân chủ trong Hạ viện, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer thông báo Hạ viện sẽ nối lại các phiên họp ngày 4/5.

Trước đó vài giờ, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cũng thông báo cơ quan này sẽ trở lại làm việc cùng ngày.

Động thái trên được đưa ra sau khi nhiều nghị sỹ Dân chủ đã kêu gọi thay đổi quy định để Quốc hội có thể hoạt động trực tuyến, không cần các nghị sỹ phải có mặt ở nghị trường.

Trong một diễn biến khác, theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây do hãng thông tấn AP và Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Cộng đồng NORC (AP-NORC) thực hiện, sự ủng hộ của cử tri Mỹ đối với hình thức bỏ phiếu qua bưu điện gia tăng do lo ngại về an toàn trong bối cảnh bùng phát đại dịch COVID-19.

Dẫn kết quả khảo sát cho thấy 39% số người Mỹ được hỏi ủng hộ tiến hành các cuộc bầu cử hoàn toàn theo hình thức bỏ phiếu qua bưu điện, tăng 20 điểm phần trăm so với một cuộc khảo sát tương tự năm 2018, trong khi 40% phản đối việc này. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ bỏ phiếu qua bưu điện nếu dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn trong tháng 11 tới, khi Mỹ tiến hành bầu cử tổng thống, tăng lên 48%.

Các số liệu khảo sát được đưa ra vào thời điểm các cuộc tranh luận tại Mỹ xung quanh việc bỏ phiếu qua bưu điện đang ngày càng gây chia rẽ giữa hai đảng đảng Dân chủ và Cộng hòa, khi một số nghị sỹ lo ngại về việc các điểm bỏ phiếu tập trung đông người giữa đại dịch COVID-19.

Điều này thể hiện rõ tại bang Wisconsin khi trước cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7/4 tại bang này, cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát đã ngăn chặn nỗ lực của Thống đốc Tony Evers thuộc đảng Dân chủ hủy bỏ việc bỏ phiếu trực tiếp.

Cuộc khảo sát của AP-NORC cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ bỏ phiếu qua bưu điện khác nhau giữa hai đảng. Trong khi 47% cử tri của đảng Dân chủ ủng hộ hình thức bỏ phiếu này, trong khi chỉ có 29% cử tri của đảng Cộng hòa có quan điểm tương tự.

Ngoài ra, 60% ủng hộ cho phép cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức mà không bắt buộc khai báo lý do, trong trường hợp đại dịch vẫn tiếp diễn trong tháng 11 tới. 73% cử tri của đảng Dân chủ ủng hộ việc này trong khi tỷ lệ ủng hộ của cử tri đảng Cộng hòa là 46%. Khoảng 40% cử tri đảng Cộng hòa phản đối việc này.

Năm tiểu bang gồm Oregon, Washington, Hawaii, Utah và Colorado đã tổ chức bầu cử gần như hoàn toàn theo hình thức bỏ phiếu qua bưu điện.

Trong khi đó, 33 tiểu bang và Washington D.C cho phép cử tri lựa chọn cách thức bầu cử. Cách thức bỏ phiếu qua bưu điện cũng đã được “sẵn sàng” trong một số trường hợp ở 16 tiểu bang khác.

Tổng thống Trump cho rằng việc bỏ phiếu qua bưu điện tiềm ẩn nguy cơ đối với bảo mật./.

(TTXVN/Vietnam+)