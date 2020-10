Thông báo tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tài sản

Qua công tác TTKS, điều tra, xử lý TNGT Đội CSGT, CSTT và Công an các phường thuộc Công an Thành phố, PK 02 đang tạm giữ 608 phương tiện mô tô các loại do VPHC và va chạm giao thông. Các phương tiện nói trên sau khi hết hạn tạm giữ, các đơn vị đã tiến hành thông báo đến xử lý nhưng do nhiều lý do khác nhau dẫn đến người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tài sản không đến xử lý nhận xe; hiện tại số phương tiện trên đã quá hạn tạm giữ.

Công an Thành phố thông báo ai là người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tài sản nói trên mang theo các loại giấy tờ cần thiết đến Đội CSGT –TT- Công an Thành phố Thanh Hoá. Địa chỉ: 23 Trần Phú – P.Điện Biên – TP Thanh Hoá – Thanh Hoá để giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không đến giải quyết, Công an Thành phố sẽ tịch thu xung công quỹ nhà nước đối với số xe mô tô nói trên (có danh sách kèm theo).

TT; Biển kiểm soát; Số máy Số khung; Nhãn hiệu; Màu sơn

1. 36B5-89629 533988 Win100 đen 2. 36L2-5708 HC09E-6722021 RLHHC09067Y899309 Wave anpha trắng 3. 30M2-6812 F4A5-173804 RLSCF4E0A0152806 Suzuki đỏ đỏ trắng 4. 0086988" Wave RSX trắng 5. 23167 Exciter đen 6. 36N2-3051 2B52-142004 RLCN2B5207Y142004 Nouvo đen 7.36G1-00031 5908539 Wave RS trắng đen 8. 5C6K-068440 RLCS5C6K0DY068426 Sirius đen trắng 9. 36F6-0805 LC152FMH00414656 LLCXCHLL6Y1069056 Wave xanh rêu 10. 311210 Wave RSX trắng 11. 36B4-73983 31C3-053862 RLCJ31C30BY053859 Yamaha đen 12. 38460 Wave RSX đen 13. 36P4-2259 16S1-011540 RLCS16S108Y011538 Yamaha đen 14. 429965 410551 Exciter đen 15. 36K9-1164 3498 Wave anpha xanh 16. Ng Huy Manh 150FMG*01010736" TBXG81B812104036 Dream nâu 17. 29P5-9066 HC09E-0081742 RLHHC09083Y081624 Wave ZX trắng 18.94FA-0755 SS50VB132333 6594505 Cup Đen 19. 36K8-1162 LC150FMG*01422856 1422856 Dream Nâu 20. 36F2-2977 HA08E-1314938 RLHHA0808AY014901 Dream Nâu 21. 36F2-1611 293709 293709 Dream Nâu 22. 50A-5930 C70E-7084273 C70-7084223 Cup Xanh 23. 71S3-8144 5C6J-144057 RLCS5C6J0FY144057 Sirius Đen đỏ 24. 36F5-9814 JY150FMG*000018 VTMPC0001YT00001 Dream Nâu 25. 60V7-3125 VZS152FMH*055266 RL1WCHBUM6B055266 Wave xanh 26. 61C1-35461 F124-129886 RU120U-A29886 Suzuki đỏ đen trắng 27. 36N7-8305 22S2-034206 RLCN22S208Y034206 Nouvo đen 28. 36B1-03011 HA08E-0049510 RLHHA08051Y049492 Dream Nâu 29. 36B1-48094 JL1P50FMG-918409 A918365 Sufat đỏ đen 30. 36K7-1752 VLF1P52FMH-340073993 5025 Wave anpha xanh 31. 36L5-8733 HC09E-5011151 RLHHC09085Y511252 Wave anpha đỏ 32. 68T2-2865 VMESE1226928 RLGSB10AD4H226928 Dream nâu 33. 36H4-0129 LC150FMG*01001027 VN000127 Dream nâu 34. 36K8-6255 5SD2-07606 5SD2-07606 Sirius đen 35. 35N3-8142 JL152FMH00082159 HDCH0D4UM*082159 Wave anpha đỏ 36. 36K5-0190 VDCZS152FMH*00000339 000“”339 Wave anpha xanh 37. 36L7-7978 ZS152FMH-S108000837 ND51*080837 Wave anpha đỏ 38. 36F9-4195 14426 14426 Angel nâu 39. 36H3-8580 LC152FMH*01288727 VTMPCH0022T000695 Wave anpha xanh 40. 36B2-21658 JC43E-5685286 RLHJC432XAY214223 Wave RSX xanh 41. 36B5-75432 1S9A-084609 RLCE1S9A0GY084600 Exciter xanh 42. 75H1-36774 CT100E-1367554 CT100E-1367429 Dream nau 43. 29R3-6353 VN101038 VN101038 Viva Xanh 44. JC52E-4385323 RLHJC5211CY258774 Wave anpha bac 45. 36K1-0568 5P71-016587 RLCE5P710AY016599 Exciter Xanh 46.36F8-0962 621152 621152 SYM Xanh 47. Lê Tuấn Anh 8488826 Cup Xanh 48.VUMHTYG150FMG*40201990 KHÔNG TÌM THẤY Cup Xanh 49. 36H5-2266 SPD100A100000803 FT10016923 Dream Nâu 50. 36H2-1924 FMG*01013319 3D20075597 Dream 51. 36MĐ1-02583 8091 304309 MĐ zoom 52. 36K1-8089 5VT2-24908 VYA-J5VT23YA024908 Jupiter Xanh 53. 36K2-9891 150FMG*02202097 BỊ CÀ Dream 54. 98M2-8107 VPJL1P50FMG-853936 RPJWCGBPJ6A853936 Wave anpha đỏ 55. Lê Như Quỳnh Anh máy điện đen-cam 56. 36F4-8180 Bị cà LXDXCGL04*Y0026865 Dream nâu 57. 36F4-4182 GU404868 VDNFMA10G14U404868 Magic S xanh 58. 29X1-7583 RRSSA1P52QMJ*0002145 2145 Atila đỏ 59. 36N8-0647 VMM9BF-D043433 RLGH125HD8D043433 Atila bạc 60. 33L6-4423 2265392 SD064536 Dream nâu 61. 1S94-023200" RLCE1S9308Y002874 Exciter bạc 62. 36F9-7375 C100ME-0340565 C100M-0340565 Dream nâu 63. 36H7-3724 142222 Wave xanh 64. 36H5-0224 HC08E-0139821 RLHHC08052Y139740 Wave anpha xanh 65. 36K3-7832 VTHHH150FMG-16233 013TH016233 Dream nâu 66. 36MĐ1-29432 ECX1060VG01415 RL9YBDGUMGAD01415 Máy điện đỏ 67. 9309596 Cup 50 Bạc 68. 36K4-2033 VTHHH152FMH-1030414 HWCH023TH030414 Wave anpha đỏ 69. 36M3-8611 2B52-130166 RLCN2B5206Y130166 Nouvo đỏ 70. 36B2-50117 Wave đỏ-đen 71. 89F3-5542 LC152FMH*00208400 BỊ MÀI Wave anpha xanh 72. 36R4-5373 VTT43JL1P52FMH006271 RRKWCH2UM9XK06271 HD motor korea đỏ. 73. 36F1-10145 1S94-019051 RLCE1S9408Y019051 Exciter đen 74. 21V9-3139 VUMTE150FMH*4R102972 VTEWCH034UM002972 Wave anpha đỏ 75. 3085036 Future đen 76. 36P1-3839 304536 Wave S đen, bạc 77. 0078883" Wave RSX trắng 78. 36F9-6643 VTTJL1P52FMH008817 RRKWCH2UM5X008817 Wave anpha xanh 79. 60AD-02627 VZS139FMB*054988 1AA054988 Dalin trắng 80. VMSA7A-H006279" RLGSA10GH8H006279 Sanda SYM đen 81. 0247872" Dream xanh 82. 2266615 507326 Wave đen 83. 152FMH00018448 VPDBCH013PD 18448 Wave xanh 84. 36L3-2703 5WPA-005674 RLCM5WPA05Y005674 CLOSICO đỏ 85. VPJL1P50FMG*507718 RPJWCG1PJ5A507718 Wave đỏ 86. VPJL1P50FMG*931128 RPJWCGTPJ7A931128 Wave Đỏ 87. 36H2-0513 SM bị cà sk BỊ TẨY XOÁ Wave bạc 88. 36M5-3071 VTT17JL1P52FMH002726 RRKWCH1UM6XA02726 Wave đen 89. 36F5-9579 LC152FMH*00411020 LLCXCHLN5Y1068420 Dream Nâu 90. 53X5-2154 C70E-5031420 C70-6431387 Dream Nâu 91. 36K2-4803 E432-VN142764 RLSBE49L030121413 Smash xanh 92. 36B1-28871 VMVT3D-D009888 3D009888 Atila trắng 93. 36F7-2810 WYJ152FMH*00080116 WY110C00080116 Wave Đen 94. 38H9-6516 VDNFMA11B4Y041031 GV041031 Sym xanh 95. 29M7-5838 VSAH50FMG-3007832 *017832 Dream Nâu 96. 64936 Exiter trắng đenvàng 97. Vân Anh CT48V240W240150444177 ĐỤC Máy điện 98. 16134445 Cup xanh 99. 29U8-5832 3S31-014260 RLCS3S3106Y014260 Sirius trắng 100. 36P3-1294 40527 Nouvo trắng

101. 36M7-1797 1602114 Dream nâu

102. 37Z8-3356 5C63-267676 RLCS5C6309Y267785 Sirius đen 103. 36H2-5225 LC152FMH*01185907 VTMPCH102YT015301 Wave đỏ 104. 36MĐ1-00593 500WH05715 RPBYFDGBFEV104933 đen 105. 36K7-8263 LC150FMG*01187586 VTTDCH044TT*162207 Wave xanh 106. 36K7-0026 VTT23JL1P52FMH-21670 RRKWCH1UM8XG21670 Wave xanh 107. 36K5-3788 E438-VN127490 RLSBE4AB040127490 Viva xanh 108. 36M5-8760 5C61-048218 RLCSC6107Y048218 Sirius đen xanh 109. 89K1-9013 VDEJQ152FMH013800 RNDDCG3ND71M00215 Dream nâu 110. 36P6-7895 16S2-040603 RLCS16S209Y040591 Taurus tím đen 111. 36AA-01232 C50E-6145406 C50-6145447 Win đen 112. 57-616IH C50E-8507577 C50-5224620 Cup đen 113. 36M6-9958 MHAYG150FMG*6A150497 RLPDCGCMN6B150497 Dream nâu 114. 36F7-8050 LX1P50FMG*Y0002702 SXCHLS*Y00352 Dream nâu 115. 98H3-9786 LC152FMH*02027006 NJ110*02027006 Wave đỏ 116. 29X8-0694 2B52-131914 RLCN235207Y131914 Nouvo đen vàng 117. 30X6-5117 JC43E-5506136 RLHJC4325AY055546 Wave trắng 118. 36F6-9253 LC152FMH*0062965 00Y00194 Wave xanh 119. 37B1-12030 VTMAR150FMHA-005594 RRTVCH3CX51005710 Wave xanh 120. 36F8-2452 ZS100FMH*Y2091173 NZSXHL56I2091173 Dream nâu 121. 29D1-24835 JC43E-6442321 RLHJC4327BY656409 Wave RSX xanh trắng 122. 15G1-17537 JC52E-4296835 RLHJC5214CY207656 Wave xanh 123. 20F8-5315 2H6-274172 339122 Yamaha đen bạc 124. 83599 Exciter xanh 125. 057986" Exciter xanh 126. 36B1-46617 M731M*4015626 RP8M3100BV015473 Liberty trắng 127. 29D1-18082 7264102 Wave đen 128. E3Y6E-023247 RLCSED310JY023245 MĐ xanh 129. 29C1-40919 58184 Jupiter đỏ đen 130. 36MĐ1-81220 1806100 MSA0A15702000247 MĐ đỏ đen 131. 36AA-10642 RL9FM1P39FMB-V001056 RL9VCB2UMHBG01056 Wave xanh 132. 36H1-9743 1P50FMG-3*10747324 VTTDCG024TT*165004 Dream nâu 133. JA38E-157375 RLHJA3827GY048647 Wave RSX đen 134. 36B1-26457 JC43E-1716125 RLHJC4315BY156594 Wave đỏ 135. 36B3-62186 JC52E-1255067 RLHJC5261DY209765 Wave S trắng 136. SM bị cà Dream nâu 137. 14F4-6706 F427-113811 PMSFU125L0YA13811 Wave xanh xám 138. 36N9-6015 70092453 Dream nâu 139. 29D1-12497 5C64-105295 RLCS5C6409Y105294 Sirius xanh đen 140. 36M9-9328 JC35E-0028700 RLHJC250X5Y029018 Future xanh đen 141. 36F7-4302 648353 Wave xanh 142. 29P9-0476 5VD1-26055 RLCN5VD104Y026055 Nouvo đỏ 143. 36-420KH C50E-6319490 050-6314613 Cup trắng 144. 36H4-4362 LC152FMH02283401 VTHPCH0021A010725 Wave xanh 145. 71S5-6646 152FMHA003889 Wave xanh 146. 36H6-1941 LC150FMG-2PF12010442 LJCXCG1A016002796 Dream nau 147. 36K6-6396 VPJL1P50FMG*030211 VPJDCG013RJ029853 Dream nâu 148. 36R6-1456 1P50FMG001423 DCG2UM8XH01423 Dream nâu 149. 36H5-0970 VTMZS150FMG-200005672 VTMPCG0012T008092 Dream nâu 150. 36M5-7248 150FMGB001499 DCG1DL61001295 Dream nâu 151. 36M6-8644 1P52FMH-E013631 CHBUM7X01363 Wave đỏ 152. 62K4-7958 150FMG00112608 112608 Dream nâu 153. 2500530 RMYDCG4MY5A-00530 Dream nâu 154. 36H5-548 C100ME-0287026 C100M-0287026 Dream nâu 155. 36R1-3280 27JL1P52FMH010340 WCH1UM8XL010340 Wave đen 156. 36N8-1818 HA08E-1103200 RLHHA08078Y516910 Dream nâu 157. 36N2-2118 VDEJQ152FMH013384 RPEWCH1PE7A*013384 Exciter đỏ 158. 29X5-5070 4D11012155 4D1107Y012155 Clasico đỏ 159. 122438 150GMG99122438 20012528 Wave đỏ 160. 73N2-8084 8003553 NDWCH1ND61503553 Wave xanh 161. 388877 Exciter đen 162. 36F7-1106 LC150FMG*00011495 XDXCGL01Y0011495 Dream nâu 163. 007020" VLF1P50FMG-3*40092520 Dream đỏ 164. 36B5-23552 1S9A-082289 RLCE1S9A0GY082300 Exciter xanh, ghi 165. 702851 9628 Dream nâu 166. 94F9-3469 VME150FMG-B004882 EDC3KME7A004882 Wave đen 167. 36B6-80423 LC150FMG*01222924 1222924 Dream nâu 168. 36B6-81783 224691 Dream nâu 169. 36R8-2837 JC43E-1732554 RLHJC4316BY170908 Wave đen 170. 70U1-9305 VMVT3A-D027443 RLGKA12CDAD027443 Atila đen 171. 36M4-7151 C100ME-0314573 C100M-0314573 Dream nâu 172. 98H6-3218 VLKMEQH150FMG00000824 RMEDCG8ME5A000518 Win đen 173. 08C03268" Lead ghi 174. 29L5-1896 VDNFMA10D4V505756 GU505756 Angel xanh 175. 61L2-9311 VMPCQ152FMH-A00010986 RMPWCH2MP6A010986 Wave xanh 176. 36R4-4604 Jupiter nâu, đỏ 177. 36M2-6208 C100MNE0137838 BỊ MÀI Dream nâu 178. 36N1-5490 VMVBCA-D004023 RLGVD11HDDD004023 Galaxy xanh 179. 36P9-0884 2S11-002336 RLCJ2S1105Y002336 Jupiter đen 180. C50-8071257 C70E-8488825 Dream nâu 181. 36N1-5789 VTT17JL1P52FMH*005548 RRKWCH1UM7XA05548 Wave đỏ 182. 36H7-3172 VTT1P52FMH*006855 VTTWCH022TT*006855 Wave xanh 183. 36R8-7888 16S2-147135 RLCS16320AY147132 Wave trắng, đen 184. 1P50FMG-310613625 AA10614303 Dream nâu 185. 29D1-79725 HC12E-5546646 RLHHC1214DY546703 Wave anpha xanh 186. 36K4-9997 VHAZS152FMH*1544542 MWCH012TP002822 Wave anpha xanh 187. 36L9-5628 VMESV2003859 VLKPCH022LK*048279 Wave anpha xanh 188. 29M5-0938 LC152FMH*00450213 36538 Wave anpha xanh 189. 36M8-0858 VTTJL1P52FMHB007373 VTTDCH014TT*007373 Wave anpha xanh 190. 36K8-3308 VDG1P52FMH*018732 Wave anpha đỏ 191. 36N4-1452 VMM9BC-D016661 RLGH125DD5D016661 Atila đen 192. 36H3-1271 LC152FMH*02043220 NJ110*02262588 Future xanh 193. 36B1-42098 JC43E-1797580 RLHJC4310BY225627 Wave đen 194. 36B5-80826 LC150FMG*00216405 300Y1085362 Dream nâu 195. 36B3-82704 1S9A-040291 RLCE1S9A0CY040282 Exciter đỏ, trắng 196. HC12E-5352684 RLHHC1210DY352606 Wave anpha ghi 197. 36B4-21621 HC12E-5521733 RLHHC1214DY521574 Wave anpha trắng 198. 36P7-0785 5B94-043806 SK KHÔNG TÌM THẤY Jupiter đen 199. 90B1-52538 HC12E-5002331 RLHHC1213DY0002145 Wave anpha đen 200. 36R2-0774 Bị cà Ablade đen 201. 36B3-05794 4B21-017388 Jupiter ghi 202. 36B5-53546 JA36E-0039334 RLHJA3625EY011208 Alade đen 203. 29L5-3677 18802 LF3XCG0A5YAA00934 Dream nâu 204. JA38E-0215228 RLHJA3823GY106186` Wave đen 205. 36H3-3870 LC150FMG-02096223 sk BỊ TẨY XOÁ Dream nâu 206. 36B1-36868 JC52E-5142776 RLHHC1253FY264042 Wave trắng 207. 44222 Exciter xanh,ghi 208. 36P4-0061 JF18E-0115970 RLHJF18028Y035018 Click trắng 209. JA32E-1171750 RLHJA3219EY089682 Wave RSX đen 210. 29M1-38337 1612658 Ablade ghi,vàng 211. 36B4-47256 HC12E-5570613 RLHHC129DY571421 Wave anpha đỏ 212. 36L2-1538 30017099 Wave đen 213. 34F6-3950 21008621 Dream nâu 214. Nguyễn Hồng Nam 151200179 RPBYMDGBFFV200179 MĐ đỏ 215. 36R4-8591 18081 Jupiter đỏ 216. 36K8-7253 196 Wave xanh 217. HC12E-1068547 RLHH12178Y069321 Wave đen 218. 36B2-04268 MVT3D-D019658 RLGKA12MDCD019658 Atila trắng 219. 92734 Wave đen 220. 36L1-6413 JF18E-0093407 RLHJF18048Y016924 Click trắng 221. 36H2-4069 1034934 Dream nâu 222. 60H5-9893 5P11-018513 RLCN5P1108Y018513 Nouvo đen 223. 1S9A-040654 RLCE1S9A00Y040647 Exciter ghi,xanh 224. 36G1-32080 5C6K-053107 RLCS5C6K0DY053092 Sirius đen 225. 36B1-96266 HC12E-3131148 RLHHC1204BY331116 Wave xanh 226. 36P1-9690 HC12E-0607715 RLHHC12229Y005908 Wave xanh 227. 54R3-1621 VMVTFB-D000534 RLGH125ND9D000534 Atila đen 228. 36G5-06409 5C64-366041 RLCS5C640AY366039 Sirius đen 229. 36H3-1191 LG150FMG-01252715 LLCLXL30901249 Dream nâu 230. 29M1-27805 HC12E-5061153 RLHHC1217DY061004 Wave anpha trắng 231. 36H2-9774 CP1150FMG*012696 VDEPCG0051D*012696 Dream nâu 232. 36R7-3413 JA08E-0009971 RLHJA0804BY506411 Wave RSX đỏ 233. HTB0170049 48V240W0069 MĐ đen,trắng 234. 29-630XV C50E-8086481 C50-8086546 Cup xanh 235. 36FA-8703 bị mài C506347587 Cup xanh 236. 36MĐ1-21407 RBA3BBC157220461 36MD121407 MĐ trắng 237. 1000W305362 RPEYEHPEFA305362 MĐ trắng,xanh 238. 19S1-4054 VTT28JL1P50FMG*000331 RRKDCG1T7XM00331 Dream nâu 239. 36MĐ1-12577 48500006022 RR6YEDGR6ET601522 MĐ ghi,vàng 240. 36B3-12021 JC52E-1054973 RLHJC5266DY163561 Wave anpha đen,đỏ 241. 29D1-83902 JA27E-0040067 RLHJA2703DY040034 Dream nâu 242. 36F4-3036 E407-VN110296 BE42B-VN110296 Viva xanh 243. 01589524" 1589598 Dream nâu 244. LC150FMG*01125091" LCLX3011100669 Dream nâu 245. 36KL-402 C50E-6305606 C50-9885573 Cup xanh 246. 36N1-4871 VLFPD1P52FMH-3*5A1G7536 RPDWCH3PD5A0G7536 Sirius xanh 247. 29L4-5700 99120120 166 Dream nâu 248. 36L9-4325 5WP3-019599 RLCM5WP306Y019599 Maximo đen 249. 60X3-1453 VUMYG150FMG210173 KHÔNG TÌM THẤY Max xanh 250. 36FC-175 C50-9763288 C50E-9763347 cup xanh 251. 34L8-0416 VPJL1P50FMG*063271 VPJDCG013PJ063271 Win 100 đen 252. 36R7-4426 5C64-756409 RLCS5C640CY756403 Sirius đen 253. JC43E-0034189" RLHJC43039Y028971 Sirius(Wave RSX) đen 254. 15B1-05750 5B95-081121 RLCJ5B950BY081124 Jupiter đen 255. C50E-5539566 C50-5517858 Cup xanh 256. 36B1-00279 1S94-063050 RLCE1S940AY063049 Exciter nâu 257. LC150FMG*01729753" XCGL04Y01729753 Dream đỏ 258. BỊ MÀI 00412" ND61T00412 Dream nâu 259. 36F9-688 C100ME-E4921 C100M-L04921 Dream nâu 260. LC152FMH*01021974 VTPCH002YN001386 Wave anpha xanh 261. 36L4-4780 5VT1-44737 RLCJ5VT104Y044737 Jupiter vàng 262. 37N6-2386 SM bị cà ZDCKF09A06F004283 Fly xanh 263. 35T1-00450 5B94-042401 RLCJ5B9409Y042406 Jupiter xanh 264. VPJL1P50FMH*058792 VPJDCH033PJ058792 Wave xanh 265. 36L3-8126 HC12E-3379002 RLHHC1203BY578868 Wave trắng 266. 36H6-3206 GU518269 VDNFMA10D4X518269 Star xanh 267. 36K9-8583 VTACP1150FMG*002721 VTADCG043…-002721 Dream nâu 268. 37F1-8718 150FMG*0001407 LTBXG81BXY2097567 Dream nâu 269. 36M9-7156 VTMJL150FMGB003737 DCG1UM71*001615 Dream nâu 270. 60K3-8048 VUMHAYG150FMH000534 VTKBCH014UM000905 Wave anpha đỏ 271. 36N5-5392 5C63-043190 RLCS5C63077043190 Sirius đỏ 272. 16M1-6682 RMHWCH2UM6TF00268 RMHYX152FMH-001179 Wave anpha Xanh đen 273. 36L6-1310 E432-VN208650 RLSBE49L050208650 Smash đỏ 274. HC12E-5539946 RLHHC1217DY539891 Wave anpha đỏ 275. 36L1-2174 VLFCR1P52FMH-3*3B001910 CH044CR*001910 Wave anpha đen 276. 60K4-2082 LC150FMG*01930469 100*3301708 Dream nâu 277. HC12E-7056765 RLHHC1255FY056728 Wave anpha xanh 278. 37H2-1844 E417TH201876 BE46C-TH201876 Best đỏ 279. 13269639 Wave anpha trắng 280. 51S2-8594 5HU2-04097 5HU2-04097 Sirius đỏ 281. 36N2-9180 HC09E-6764920 RLHHC09057Y940559 Wave S đỏ 282. 36B1-03976 F4A5-179625 RLSCF4EH0A0115665 Hayate ĐEN VÀNG 283. 36N6-8045 BỊ ĐỤC RNDWCH1ND71A10769 Wave anpha ghi 284. 14P3-6996 2B52-101683 RLCN2B5206Y101683 Nouvo trắng 285. 36M5-9054 VTMFMHA004802 RLPWCHZUM6B001202 Wave anpha ghi bạc 286. 30M3-3485 5C64-504623 RLCS5C640BY504619 Yamaha đen 287. 18S3-8049 1843504 BỊ CÀ Dream nâu 288. 36B4-57994 VHH1P50FMG00019083 BỊ MÀI Wave anpha xanh 289. JA31E-0307798 RLHJA3114E1167755 Wave RSX đen 290. C100M-0006295 C100ME-0006295 Dream nâu 291. C100MNE-0175077 C100MNE0175077 Dream nâu 292. 36M9-5950 2B56-034706 RLCN2B5607Y034706 Nouvo xám 293. 98L3-6469 5B92-031014 RLCJ5B9207Y031014 Wave đen 294. 88S4-0068 2BE51-04194 RLCN2B5105Y004194 Nouvo đen 295. LC152FMH*00229580 LLXN3A0Y1685480 Wave anpha xanh 296. 36F4-8963 152FM00039402 LXDXCHL00Y6011539 Dream nâu 297. 29U9-1109 JC35E-0061375 RLHJC35045Y061334 Wave đỏ 298. HA08E-1583515 RLHHA0807AY283486 Dream nâu 299. 29Z7-4372 HC12E-3299675 RLHHC1206BY499629 Wave anpha xanh 300. 36B4-83611 JA31E-0335891 RLHJA3117EY184128 Wave RSX ghi 301. 36H9-0241 VTHHH152FMH018540 VTHWCH023TH018540 Wave anpha xanh 302. 29F9-2905 C100ME-8031920 C100M-8031920 Dream nâu 303. 30F5-3054 HC12E-0175147 RLHHC120X8Y091109 Wave S đỏ 304. 36R8-0403 JC43E-1531641 RLHJC43128Y001280 Wave ghi- bạc 305. 36H8-4151 VDNFMA10D4-Y533352 GU533352 Star xanh 306. 36L4-9049 1P50FMG-3001132 RMEDCGDME5A001132 Wave đỏ 307. 37N3-9708 VLF1P52FMH-670701403 RL8WCHKHY71001403 Wave xanh 308. 36B1-51236 55P1-027916 RLCE55P10BY027908 Exciter đen vàng 309. 36N6-9217 VME52FMH-C095887 RMEWGHLME8A095887 Wave S đen 310. 36R7-7960 16S2-142893 RLCS16S20AY241893 Taurus đen 311. 99F7-1806 VDNFM90B4X049285 HB049285 Dream nâu 312. 36B2-30687 C100ME-0135563 C100M-0135563 Dream nâu 313. 36N2-6782 RL1150FMG-A*003583 RL1DCG6HY7B003583 Dream nâu 314. 36H2-8521 LC152FMH*01255369 LLCLXN3B801255369 Wave anpha xanh 315. 36H8-7792 VHAZS152FMH*15444772 VTMWCH012TP003663 Wave xanh 316. 36F8-3093 VTTJL1P52FMH-W015452 BỊ MÀI Dream nâu 317. 36K5-9057 VTT1P50FMG*042753 VTTPCG022TT*042753 Dream nâu 318. 36B4-74249 JA31E-0310969 RLHJA3103EY085006 Wave RSX trắng 319. 36B5- 60706 1S9A-035607 RLCE1S9A0CY035597 Exciter đỏ đen 320. 36B6-00042 JC43E-0062911 RLHJC3509AY020224 Future đen vàng 321. 34F6-5479 E416-TH111118 BE46B-TH111118 Best xanh 322. 36N2-5088 VLFPD1P52FMH-3*5A306370 RPDWCH2PD6A011458 Wave anpha đỏ 323. 54U4-6931 VMVDAB-H017371 RLGMC11HH9H017371 Sym đen 324. 36M1-05292 JC545-3085036 RLHJC5377EZ028902 325. 36B2-89878 HC12E-3433506 RLHHC120XBY634272 326. 60K8-0277 1P50FMG310399622 H100*10399622 Dream Nâu 327. 37N9-3255 C100ME-E08344 C100M-08344 328. 36N1-01643 JA32E-1063043 RLHJA3207EY029763 Wave đỏ 329. KC26E126281 RLHK2604GY234608 Wine Đen 330. HA05E-0114654 RLHHA0606WY114649 Dream Nâu 331. 440215" Wave S 332. 24B1-33770 VPJL1P51FMH-1*004871 RPJVCHZPJBA004855 Wine Đen 333. 36L3-5229 HC09E-0161525 RLHHC0933Y161493 Wave 334. Bị hàn 002503" Wave 335. 50Y1-6456 1P53FMH*0278979* MG110*28013936 Wave tím 336. 36P4-0786 JF18E-5339747 JF18058Y733252 Ab đen 337. VPJL1P50FMG*855254 RPJWCGBPJ6A855254 Wave đỏ 338. HH152FMH*010343 VTHPCH0022A010343 Wave đỏ 339. 36B1-76101 JC43E-6363537 RLHJC4324BY416010 Wave Trắng 340. 65V1-1622 VDGZS152FMH-MT*013168 RNDWCH1ND81D13168 Wave đỏ 341. 36P4-7521 VTTNKS1P50FMG*000359 KWCGVUM8X000359 Wave Đen 342. 36L8-7654 VUMYG150FMG080934 RMGDCG3MG6A000955 Wave Đỏ 343. 60S3-0778 VPD0R150FMG*00013112 VPDDCG013PD013112 Dream Nâu 344. 36F2-6238 E407-VN109565 BE42B-VN109565 Viva Xanh 345. 36M7-9656 VMSA2B-H021937 RLGSA10BH7H021937 SYM Xanh 346. 36R2-6271 JC43E-5504791 RLHJC432XAY054229 Wave Trắng 347. 36N6-3758 HC12E-2540957 RLHHC1201AY041415 Wave Đen 348. 29D1-26760 JC52E-4197205 RLHJC521X0Y400362 Wave Trắng 349. 36F9-4070 1P50FMG-3*10088547 LF3XCG4C51E200155 Dream Nâu 350. 36M9-7552 150FMH5T205121 UM6B005121 Team Đỏ đen 351. 36H5-2457 1P50FMG-3*40098563 DCG034DR000206 Liifan Nâu 352. 35F2-6615 152FMG-1-A*0002086 962 Loncin Nâu 353. 35Y1-02341 JC35E-0639212 RLHJC35087Y420448 Future Màu đen 354. RRVWLH9UM8A002081 VSAZS152FMH*010781* Iammotor Xanh đen 355. 36L3-9608 CR100FMG20013680 CG0022R013680 Dream Nâu 356. 29M5-5572 HA08E-0005907 RLHHA08011Y005893 Dream Nâu 357. 36P6-2984 HC12E-2159764 RLHHC12378Y416373 Wave Đen 358. 36P4-2593 5P11-137345 RLCN5P1109Y137345 Nouvo Trắng 359. JAS8E-0034460 RLHJA3826GY011749 Wave RSX đen 360. 429965 410551 Exciter đen 361. 2266615 507326 Wave đen 262. 18448 Wave xanh 363. 007020" 400925207 Dream đỏ 364. LC152FMH*702861 9628 Dream nâu 365. 01589524" 1589589 Dream nâu 366. 01125091" 11100669 Dream nâu 367. 034189" Bị cà Sirius(Wave RSX) đen 368. 6295 6295 Dream nâu 369. 36R8-0403 HC08E-0334015 RLHHC08002Y333916 Wave ghi 370. VZS152FMH*440215 HY9B0002154899 Wave S Đen 371. x LC152FMH*01283996 VTMPCH0022T002503" Wave Xanh 372. 29K1-4319 HA05E-0085687 RLHHAO600WY085679 Dream Nâu 373. 36N1-0251 HC09E-6200696 RLHHC09006Y200688 Wave Đỏ 374. PD1P52FMH-3*00001740 1740 Wave 375. 36F9-2898 HN702250 HN702250 Atillla 376. 36P1-5385 5P11-023839 RLCN5P1108Y023839 Nouvo Đen 377. 36B3-82357 HC12E-5340149 RLHHC1219DY340028 Wave 378. 36H2-8935 BỊ MÀI LLCLXL3020214598 Dream nâu 379. 30P4-0699 2B52-116306 RLCN2B5206Y116306 Nouvo Đen 380. 36L1-0599 152FMH004803 VN004803 Wave 381. 36M8-0383 150FMGB001523 RRTDCG1DL61001575 Dream 382. 36P7-3253 VTT38JL1P52FMH021073 RRKWCH2UM8XE21073 Sirius Đỏ 383. 36K9-5700 LC150FMG*01417823 UM7623 Dream Nâu 384. 36N6-7251 22S2-020092 RLCN22S208Y020092 Nouvo Đỏ 385. 29H1-09009 5P11-240227 RLCN5P110AY240224 Nouvo 386. 36F4-3980 CT100E-1812739 KMYCT100DYC813456 Dream Nâu 387. 36H6-0925 LC150FMG*01866343 32YA*866343 Dream Nâu 388. 36P6-0186 VTT29JL1P52FMH027504 RRKWCH1UM8XN27504 Wave Đen 389. 36L7-2338 E477-101302 RLSBE49U060101302 SUZUKI Đen 390. 36F6-9691 LC152FMH*0443077 BỊ MÀI Wave 391. 36H3-7549 KS706651 RFGHS12W61S006259 SYm Đỏ 392. 34HU-085 BỊ ĐỤC BỊ ĐỤC Honda 393. 36R8-2601 VTT05JL1P52FMH-002205 RRKWCH0UM5XL02205 Wave Đỏ 394. 36N2-1436 VMM9BE-D039921 RLGH125GD7D03992 Attilla 395. VTT21JL1P52FMG000227 RRKDCG1TT6XD00227 dream Nâu 396. 252004 RLGBS10AD5H252004 DREAM Nâu 397. VPN152FMH0003712 LLCLXN3B905000712 WAVE Xanh 398. 36F5-8691 LC150FMG*00205224 Y108422 Dream 399. 36MĐ1-13514 RPEYD500W212437 RPEYDDGPEFA212437 XE MÁY ĐIỆN Đỏ 400. 36M3-5439 VTT13JL1P52FMH001082 RRKWCH0UM6XW01082 WAVE Đen 401. 36K6-4267 E432-VN151189 BE49L040151189 SMA Xanh 402. VTT31JL1P50FMG001277 RRKDCG1UM7XP01277 Dream Nâu 403. 72K9-6582 SDH1P52QM1-B*51030737 LALTCJN09*51063394 Honda 404. VTH152FMH-4003397 RRHWCH4RH5A003397 Wave Xanh 405. 88S2-0850 VZS152FMH*089581 RMVWCH5MV61089581 WAVE Đỏ 406. VLVN252FMH*0064505 002YVN*0066506 WAVE Xanh 407. 36F5-5048 HD1P53FMH*Y0157489 XCHLL*0083113 WAVE Đen 408. 36M9-2848 VTMDN152FMHA001445 RRKWCH1UM7100042 Wave Đỏ bạc 409. 29N5-7546 BE46C-TH204432 E417-TH204432 BEST Đỏ 410. 36K9-1864 VZS152FMH*042578 bị tẩy xóa Dream Nâu 411. 36H4-0116 1P52FMH-3*10470841 VTHPCH0021A003168 Wave Đỏ 412. 68S1-0193 bị tẩy xóa WG110*0000965 Wave Xanh 413. 29T5-8646 VMEM9B022206 RLGH125CD4D022206 Atilla Trắng 414. 52S4-2099 VMM9BE-D022491 RLGH125GD7D022491 Atilla Đen 415. 36H4-8775 VMEM9B451071 H125C1-4XHN709089 Atilla Trắng 416. 36P7-6446 VHGSL152FMH016214 RMSWCHBHG7H016214 Wave Đỏ 417. 36B1-45283 JC43E0903437 BY031201 Wave Đen trắng đỏ 418. 36P3-4139 HC12E-0637115 HC12249Y028803 Wave Đỏ đen bạc 419. 36P9-0509 VPJL1P50FMH*173330* VPJWCH024PJ173330 Sunfat Đen 420. 36R7-8199 JC35E-3201208 RLHJC3500AY600557 Future đen trắng đỏ 421. 36N8-7303 152FMHG004271 CH2UM71004293 Jiulong Đỏ 422. 36N1-2516 150FMG004665 CG043TA004665 Tianma Nâu 423. 36L1-5226 152FMHN015943 DCH014TT015943 Nakasei Xanh 424. 36H3-8458 GV013339 MA11B4X013339 Motostar Xanh 425. 36L8-9347 1P52FMH35G002186 3PR5A002186 Proud Đen 426. 36K9-2213 1P50FMGB001879 CG014TT001879 Nakasei Nâu 427. 36R3-3852 FMH011390 8XL11390 Tender Đen bạc 428. 36H6-3693 E418VN129771 BE42FVN129771 Suzuki Xanh 429. 36M9-1678 VA2AD030523 RLGXA10DD7D030523 Angel Đen xanh 430. 36H4-8228 1P53FMH10953220 VTHPCH0021A007493 Wayman Xanh 431. 51539 1S9A-051539 DY051531 Yamaha Trắng đen 432. 36F8-2800 LC152FMH00464383 PCH102YT003883 Jiulong Xanh 433. 36R9-1991 5C64-533575 RLCS5C640BY533572 Yamaha Vàng đen 434. 36F5-5645 HD1P50FMG-Y0802801 RT110Y0010457 Loncin Nâu 435. 36M8-2536 KK1P50FMG*05100906 WCH9HY7R011998 Wave Đen 436. 36L1-5775 52FMH34H000635 BCH034CR000635 Wana Xanh 437. 36F9-1706 150FMG*000094 CG043TA00009 Wave 438. 47M5-5104 1P52FMGN007637 0TT7XP07637 Mikado Đen 439. 36F8-4130 1P52FMH310029477 XS11020011650 Xiongshi Đỏ 440. 36L3-6122 5VT2111941 5VT205Y111941 Yamaha Đen đỏ 441. 36F4-7644 C100ME0419065 C100D09479 Dream Nâu 442. 30H2-0720 2581600 677851 Airblade Đen 443. 75140 150FMG2000075140 12LK075140 Wave Xanh 444. 35N9-4900 E412VN131804 BE42DVN131804 Suzuki Đen 445. 36B1-95139 VMVT3D-D019472 BD019472 Atilla Trắng-xám 446. 16N3-8572 HC08E-0336233 HC08052Y-333149 Wave Xanh 447. 36M2-0210 VMSACE-H000037 RLGSC10MHBH000037 Elegant Đỏ bạc 448. 82K4-9499 150FMG015483 013TH015483 Dream Nâu 449. 36H5-5901 FMG310738268 XCG02AYAA10738268 Honlei Nâu 450. 31U-3271 C100MNE0145707 C100MN0145707 Dream nâu 451. 59E1-59296 1FC3120599 RLCS1FC30FY120586 Sirius đen đỏ 452. 36F7-1397 152FMH00437496 XCHLN4Y1076556 Wangguan Xanh 453. 36N4-2408 E456108926 BE4DH080108926 Suzuki Đỏ đen 454. 36R6-5328 HC09E5392767 RLHHC09097Y292661 Wave đỏ đen 455. 38V1-4381 5C63378890 RLCS5C630AY378823 Sirius Trắng - Nâu 456. 37L7-7599 1P52FMHR003600 WCHOJ4UM003600 Levin Xanh 457. 36B1-43893 CR100FMG200102245 CG0021R154245 Dream Nâu 458. 36N6-3600 HC12E1045842 RLHHC12188Y045772 Wave Đỏ đen 459. 5WP301293 5WP301293 5WP304Y001293 Yamaha Đen 460. 1429964 LC152FMH01429964 VBSPCH0021X901145 Wave Xanh 461. SD129850 5SD129850 5SD129850 Jupiter Xanh 462. VTTJL1P52FMH3001639 RRKWCH5UM5X001639 Wave Đỏ 463. 700669 E409TH700669 BE42CTH700669 SuzUKI Xanh 464. 1379769 55P1379769 RLCE55P10EY379755 Exiter Xanh trắng 465. 36K8-2118 VLFCR1P52FMH3A006257 VCRBCH014CR006257 Sunfat Xanh 466. BY002750 RLCS16S40BY002750 16SP003106 Taurus Xanh 467. 6308489 JC43E-6308489 RLHJC32XBY642312 Wave 468. 146754 LWGXCHL00146754 1B50FMG310230507 Dream Nâu 469. 61T9-9648 1P52FMH-3*40127066 3295 Ducal Xanh 470. 36M8-5966 FMH004617 UM7XA04617 Acumen Đỏ đen 471. 36L2-8483 150FMH201099 CH034UM201099 Ziddan Đỏ 472. 150FM-20080282 GLC8Y8000275 Dream Nâu 473. 36F7-4527 FT619582 4U619582 Sym Đen 474. 36F7-1338 152FM100207593 XG81B1Y3204385 CPI Xanh 475. 36F4-4387 HD1P50FMG-3*Y0004410 XCG50X*YA047762 Dream Nâu 476. 29P5-6934 VTT1P52FMH*05135* VTTWCH022TT*051351 Wave Xanh 477. 68S5-9617 1P50FMG-3*10308425 LJCXCHLPD11023341() đóng lại Wave xanh 478. 401124 RMEQH1P50FMG-4001124 RMHWCH2UM*TK01083 Wave Xanh đen 479. 29X8-7284 2B56-020116 RLCN2B5607Y020116 Nouvo Đen bạc 480. 36H3-3033 E418VN112095 BE42FVN112095 Suzuki xanh 481. 36K8-5542 52FMHA000825 DCHHHU41000825 Sinuda Xanh 482. 33P7-5560 150FMG*00020004 VPDDCG013PD020004 Dream Nâu 483. 36N6-7385 151QMI07701392 JAA237A701395 Yamaha Đen 484. 36F5-5856 HC08E-0261244 Y001675 Woldwide đen xanh 485. 36N8-9776 KK22SE001376 CH1248A001376 Kymco Đỏ 486. 55P5-4027 VT3A-D012369 RLGKA12CD9D012369 Atilla đỏ xám đen 487. 70F4-4014 VMVA2A-D011768 RLGXA10DD6D011768 Angel Xanh 488. 36H5-7600 HC08E-0201627 RLHHC080X2Y201567 Wave Xanh 489. GY048847 JA38E- 0157375 RSX Đen 490. 36B3:011.08 RLHJA030XBY5…6890 JA08E-0021326 RSX Đỏ 491. 36B1:009.74 RLHJC4317BY061549 JC43E-1604068 Was Đen 492. RLCE1S9A0GY033599 1S9A-083599 EX Xanh bạc 493. RLCE1S9A0DY044203 1S9A-044222 EX Xanh bạc 494. RLCE1S9A0EY057896 1S9A-"057906 EX Xanh bạc 495. 36L9:5372 RRKWCHOUM5XK01336 VTT04JL1P52FMH001336 Wa Đỏ 496. RLHJA3223EY078816 JA32E-"0078883 Wa Trắng 497. 29X7-5440 RLHHC09077Y116711 HC09E-5216833 Wa Đỏ 498. 36B4:369.20 XDXCGL04Y01728309 LC150FMG*01728309 Dream Nâu 499. 36F5:6789 RLHHC12008Y502811 HC12E-0004711 Wa Trắng 500. 36C1:145.89 RLHHC1214DY033175 HC12E-5031785 Wave anpha Nâu 501. C100MN0175077 C100MNE0175017 Dream Nâu 502. 36K4:7641 VDEDCG024DE*023632* VDELC150FMG*023632 Dream Nâu 503. 54V8:1644 RLCN5P110AY199828 5P11-199830 Novo Vàng 504. 29Y9:6900 LBMM5710000008147 M571M*008423* Honda Đỏ 505. 36K3:2402 VPJDCH033PJ004491 VPJL1P50FMH*004040* Jupiter Đỏ 506. 30M2:6812 RLSCF4EE0152806 F4A5-173804 Yamaha Đỏ 507. 36M3:8611 RLCN2B5206Y30166 2B52-130166 Novo Đỏ 508. RLHHC1210DY352606 HC12E-5352684 Wa Đen 509. 18P7:5760 AO11256 VLHPD1P52FMH-3*5A311256 Was Đen 510. 484X2085124 20090220 Dream Nâu 511. 36B2:254.49 RLCS5C6308Y089242 5C63-089242 Sirus Đỏ 512. 36L2:0646 RLSBE49L050168646 E432VN68646 Enchu Xanh 513. 29V1:225.06 RMHWCH2UM7TV10225 RMHYX152FMH-C200225 WIN Đỏ 514. 36K8:2792 RLGXA10CD4H34742 VMEVA2347421 Enchu Đen 515. 36N9:0615 RNHDCGHMN7A042953 VLF1P50FMG370042953 Dream Nâu 516. 36L1:0544 RLCJ5VT205Y100679 5VT2-100679 Jupiter Xanh 517. 36H7:9116 5HU3-15398 5HU3-15398 Sirus Xanh 518. 26K6-2763 RRHDCG5RHAA012093 VTH150FMG-2*012093* Dream Nâu 519. 36K8:7235 VSABCH043SA*004356* DM110E0000196 Wa Xanh 520. 36R4:5819 RLCJ2S1106Y018081 2S11-018081 Jupiter Đỏ 521. 36H2:4049 LC150FM01034934 Dream Nâu 522. RLCS5C6408Y092734 5C64-092734 Sirus Đen 523. 29N8:6545 BE46B-TH202227 E416-TH202227 Suzuki Đỏ 524. 36F5:4465 NF110M005973 NF110ME-0059673 Wa Đen 525. 36L9:2767 RLCN2B5206Y104421 2B52-104421 Novo Đen 526. 36P9:3200 RRKWCH2UM8XG12963 VTT39JL1P52FMH012963 RSX Đen 527. RLHHC1200BY469560 HC12E-3269639 Wa Trắng 528. 36N4:9115 RLHHC120X8Y528834 HC12E-0056861 Was Đen 529. 36K1:2489 VKVDCGC01KV07416 VTT1P50FMG107418 Dream Nâu 530. 36L7:3303 RRKWCHTUM5X002056 VTTJL1P52FMH-8002056 Wa Đỏ 531. 36H6:9541 5SD2-09981 5SD2-09981 Jupiter Bạc 532. 36L3:2703 RLCM5WPA05Y005674 5WPA-005674 Yamaha Đỏ 533.36K4:7345 RLGH125CD4D020047 EM9B020047 Atila Bạc 534. 36K9:8970 RLCN2B5205Y030021 2B52-30021 Novo Đen 535. 36MĐ1:056.10 0103466-C27 MĐ1 Đen 536. 36N2:5971 RMKWCH6UM6K621505 VHLTM152FMH*100208* Wa Xanh 537. 34B2:685.51 VTLDCH064TL-004052 VTLZS152FMH*00028969* Jupiter Xanh 538. 36B2:501.17 RRTVCHDCX61001666 VTMDY152FMHA001325 Futus Đỏ 539. 61E1:194.02 BE42C-TH705674 E409-TH705674 Suzuki Đỏ 540. 36M5:8260 RLCS5C5107Y048218 5C61-048218 Sirus Đen 541. 36H3:5923 VDNFMA10D4-V506751 GU506751 En chù Đen 542. 36R4:4604 J5VT24YA038535 5VT2-38535 JuPiter Trắng 543. 29Y1:9203 RRS20J30271-008729 RRSSA1P52QMJ*0008729* Atila Đen 544. 36L9:2647 RMXDCG1XM6A335335 TRDY150FMG80335335 Dream Nâu 545. 36K1:1262 10987 Dream Nâu 546. 36F6:0807 KO CÓ KO RÕ Wa Đen 547. 30X1:9684 RLHHC09093Y671086 VPJL1P52FMH*023210* Wa Đen 548. 36P1:3214 VYA-N5VD12YA006762 5VD-06762 Nouvo Đen 549. 36K1:5553 VTLDCG012TL-005397 ZS150FMG-2*22B05741 Dream Nâu 550. 29U9:0993 RLCN22S207Y010423 22S2-010423 Nouvo Đen 551. 92B1:253.32 RMNDCH6MN9H00540 VHLFM152FMH-V00300540 City Đen 552. 36K7:1615 KO CÓ C100ME-Q98193 Dream Nâu 553. 36F1:5459 KO CÓ VTT1P50FMG102154 Dream Nâu 554. 36H5:2718 GV023536 11B4X02356 Đen 555. 33L9:4973 67878 1P50FMH000678784 Wa Xanh 556. 18S3:6592 7682 VTT1P50FMG*030318* Wa xanh 557. VTMPCH0022T002053 LC152FMH*01283996* WA Xanh 558. 36MĐ6: 01399 RN8YHOGUMF1100563 133S48V450100563 MĐ 1 Xanh đỏ 559. VTHPCH0022A010343 VTHHH152FMH010343 Wa Đỏ 560. 36H7: 0265 VTTPCG002YVN*0066505* VLVN252FMH*0064505* Wa Xanh 561. 29V1-22506 RMHWCH2UM7TV10225 RMHYX152FMH-C*200225 Win đỏ đen 562. Nguyễn Thị Thuỳ Linh 8822433 Đạp điện 563. SM bị cà LC150FM*01034934* Dream nâu 564. 36L4-1762 RRKDCG1TT6XD00227 VTT21JL1P52FMG000227 Dream 565. Không biển số VZS152FMH-256645 Bị mờ AirBlade Đỏ 566. 36K6-3098 VFMZS152FMH-00010986 VFMPLHO93FM*000986 Xiongshi Xanh 567. 36L3-5103 VTTJL1P52FMH*025146* VTTDCH094TT*025146* Wave alpha Xanh 568. 36FA-8425 C50E-6335106 LLL0889-090 Cup 50 Xanh 569. Không BS VTT27JL1P52FMH003931 RRKWCH1UM7XL-03931 Tender Xanh 570. 60FL-1962 CL50E-111141 SS50-154887 Honda 67 Đen 571. 36M5-7266 VTT17JL1P52FMH003224 RRKWCH1U7XA03224 Wave alpha Đỏ 572. 36B4-777.38 E407-VN116895 BE42B-VN116895 Suzuki viva Đen xám 573. 60Y1-5296 VME152FMH-C093193 RMEWCHL7A093193 Wave S Đen xám 574. Không BS 1P52FMH-3*10340887* VVRPLH00FMH*001188 Longcin Xanh 575. 29-920-R7 C50E-8579810 ***8579810 Cup 50 Xanh 576. Không BS E142-VN105694 BE42D-VN105694 Suzuki viva Đen 577. 36F9-6864 LC152FMH*01429310* VIPCH004Y*** Wave alpha Xanh 578. Không BS E407*RBX001567* LUCXCHLA3X2009145 Suzuki Xanh 579. Không BS Bị đục RLHHC09016Y072297 Wave Đỏ 580. Không BS VFT38JLMP52FMH007788 RRKWCH2UM7XE-07788 Wave Đen 581. 36L3-9733 Mất máy RLCS5C640-BY409631 Sirius Đen 582. Không BS LC150FMG*02052220* VNAPCG00113-000205 Dream Nâu 583. 29M2-4576 LC152FMH*00654489* NJ110200054489 Wave alpha Đỏ 584. 36F4-7966 VH1P52FMH*028557* VVTWCH022TT*028557* Wave alpha Xanh 585. 36M4-2277 ZUHHAYG150FMG*6A108053 ***108053 (số mờ) Dream Nâu 586. Không BS VTTJL1P50FMG-B004011 LWGXCHL-01662030 Dream Nâu 587. 36F8-3307 LC150FMG*01652030* RRKDCG8TT5X004011 Dream Nâu 588. 36Y-8173 VPJL1P50FMG*932303* RPJHC01PJ7A932303 Su fat Xám 589. 36L9-6883 VTTJL1P52FMH*8006693* RRKWCHTUM5X006693 Wave Đỏ 590. Không BS 150MG*20000136* LTBXG81B9Y2004148 Dream Nâu 591. 36K1-3113 VMFM9B007256 VMETCJ013ME007256 Attila Bạc 592. 36K7-9828 VLKJC150FMG*000113009 VLKPC6012LK*113009* Wave alpha Xanh 593. 36F6-6346 LCE110A*00528800* LWGXCHL***419 (số mờ) Wave alpha Xanh 594. 36F6-2860 CT100E-1832186 KMYCT100DYC831695 Dream Nâu 595. 36N-8267 5C61-128140 RLCS5C6107Y128140 Sirius Đỏ 596. 36K3-7785 VMEVA2068467 RLGMA10ED4D068467 SYM Xanh 597. 36L8-2892 2B52-100886 RLCN2B5206Y100886 Novo Đen 598. 36N7-0445 F432-VN21227 RBSBE49L050218214 Suzuki Đỏ 599. 53X2-9988 2B52-130766 RLCN2B5207Y130766 Novo Vàng Đen 600. 36R2-0232 JC43E-0676244 RLHJ043149Y126111 Wave S Đen xám 601. 36F9-5689 E418-VN104041 BE42F-VN104041 Suzuki viva Đen bạc 602. Không BS VSA150FMG*12157* VSADCG0645A*002157* Wave Đỏ đen 603. 36F9-2086 VTMDN152FMHA004206 Số mờ Sirius Đỏ 604. 36F1-1800 C50E-9457009 C509457002 Cup 70 Xanh 605. 36H9-8467 LC152FMH*02221645* VPNPCH00324221662 Wave alpha Xanh 606. Không BS LC150FMG*01065513* Không có số Dream Nâu 607. 29L6-0754 LCE110A*00379625* LLCXCHLL*000198837* Wave alpha Xanh 608. Không BS LC152FMH*01799400* Số mờ Wave Xanh.

TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ THANH HÓA

Thượng tá Lê Ngọc Anh