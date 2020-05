Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại Thanh Hóa

Ngày 11- 5, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đã đã đến thăm và kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Tư lệnh Quân khu 4 thăm cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Hà Trung.

Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu 4. Tiếp và tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trực tiếp kiểm tra tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy quân sự tỉnh thời gian qua, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2020. Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ vơi các ban, ngành đoàn thể địa phương triển khai, tổ chức đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành đại hội Đảng các cấp chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng tốt; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng được nâng lên; công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; các thiết chế văn hóa được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Kịp thời bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ; phát huy dân chủ và vai trò của các tổ chức quần chúng.

Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với Đảng ủy quân sự thị xã Bỉm Sơn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tập trung quán triệt đầy đủ các Chị thị, Nghị định của Đảng, Chính phủ và Bộ quốc quốc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng chất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quản lý nhà nước về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ; phối hợp với công an, biên phòng xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông. Quan tâm chăm lo công tác cán bộ, chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đảng Bộ Quân sự các cấp thực sự mẫu mực, tiêu biểu.

Thanh Hải