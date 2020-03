Tự hào là người bảo vệ đường biên, cột mốc

Thanh Hoá có tuyến biên giới đất liền dài 213,6 km, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), có 88 cột mốc biên giới, trên 92 vị trí mốc (trong đó có 2 mốc đôi và 1 mốc 3). Phía Tây Bắc tiếp giáp với tỉnh Sơn La, phía Tây Nam tiếp giáp với tỉnh Nghệ An và 102 km bờ biển thuộc 11 huyện, thành phố với 59 xã, phường, thị trấn.

anh Giàng A Chìa (người mặc trang phục dân tộc Mông) cùng tổ tuần tra thực hiện nghi thức chào Cột mốc.

Đến nay, toàn bộ hệ thống đường biên, cột mốc và trên các vùng biển, đảo của tỉnh đều được người dân ký cam kết tự nguyện tham gia bảo vệ. Điều ý nghĩa nhất là người dân coi việc bảo vệ đường biên, cột mốc, vùng biển, đảo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào của mình.

Trong chuyến tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới cùng với cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Chung. Anh Giàng A Chìa, người dân tộc Mông ở bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát gây cho chúng tôi ấn tượng mạnh mẽ. Ngoài những hành trang đi rừng cần thiết theo tập quán của người vùng cao như con dao nắp, giầy, tất bảo hộ chống vắt rừng, anh còn gùi theo một can nước sạch rất to. Suốt chặng đường tuần tra, vượt qua bao suối sâu, dốc cao nhưng anh Chìa luôn thoăn thoắt đi đầu đội hình để phát quang bụi dậm mở lối cho toàn đội hình. Đến một bãi đất trống thoáng đãng, đội trưởng đội tuần tra quyết định dừng nghỉ giải lao, phân công cảnh giới theo quy định. Đem thắc mắc của mình về can nước của anh Chìa mang theo, Đại úy Lò Văn Thu – Đội trưởng đội Vũ trang, Đồn biên phòng Tam Chung giải thích, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 8 km đường biên giới, 4 cột mốc (từ Mốc 270 đến Mốc 273), khu vực này quanh năm mây mù bao phủ, nơi có những cánh rừng nguyên sinh luôn ẩm ướt nên các cột mốc thường bị rêu xanh bám vào, khi đi tuần tra chúng tôi phải mang theo nước sạch lau chùi để cột mốc luôn sạch sẽ. Trong hệ thống cột mốc mà đơn vị quản lý, anh Chìa là người biết rất rõ cả 4 cột mốc, anh còn thường xuyên tuyên truyền, vận động cho người dân trong bản cùng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, khi có người lạ xâm nhập hoặc có dấu hiệu khả nghi trên biên giới thì người dân trong bản kịp thời báo cáo cho đơn vị biết để xử lý.

Dẫn chúng tôi lên thăm Cột mốc 286, anh Phan Văn Cấu, người dân tộc Dao ở bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát cho hay, cứ hằng tháng anh lại cùng cán bộ chiến sỹ Đồn BP Quang Chiểu băng rừng, lội suối lên đỉnh núi Kéo Táp, cao gần 2.000 mét so với mặt nước biển để thực hiện nhiệm vụ trông coi, bảo vệ cột mốc. Đây cũng chính là Cột mốc mà cha anh, Già làng Phan Văn Xiết tình nguyện bảo vệ, chăm sóc như người thân của gia đình mình trong suốt hơn 30 năm qua. Trước khi qua đời năm 2019 do tuổi cao, cha anh đã trao lại nhiệm vụ thiêng liêng này cho anh và các cháu trong dòng họ để tiếp tục đảm nhận. Anh Cấu chia sẻ “Cái tâm tôi lúc nào cũng hướng về BĐBP. Được anh em tin tưởng là tôi cảm thấy hạnh phúc, với tôi, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào, hạnh phúc. Tôi còn tiếp tục truyền lại trách nhiệm cao cả này cho con, cháu của mình”.

Anh Phan Văn Cấu trò chuyện cùng người cháu bên Cột mốc 286 như người thân của mình.

Cùng với các già làng, trưởng bản, người có uy tín, còn có nhiều nam nữ thanh niên trên biên giới đã và đang xác định rõ trách nhiệm của mình, tích cực tham gia với BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đến nay đã có 1 tập thể, 19 hộ gia đình, 90 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc: 141 tổ với 523 tổ viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản.

Không chỉ riêng với tuyến biên giới, trên địa bàn tuyến biển của tỉnh, đã thành lập được 882 tổ tàu thuyền an toàn, trên 5.979 tàu và 11.539 thuyền viên tham gia, thành lập 140 tổ an ninh trật tự bến bãi với 7.464 thành viên tham gia đồng lòng sát cánh cùng lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Anh Nguyễn Đình Cúc, thôn Hải Sơn, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, thuyền trưởng tàu cá TH 90705TS cho biết, tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển do anh làm tổ trưởng có 13 phương tiện đăng ký tham gia, khi đi khai thác trên biển các anh luôn yên tâm bám biển, hỗ trợ nhau trong sản xuất nên sản lượng cũng tăng lên, khi có tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta khai thác bất hợp pháp thì thông báo kịp thời cho lực lượng Biên phòng, đồng thời cùng nhau đoàn kết bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

BĐBP Thanh Hóa tuyên truyền cho tổ tàu thuyền tự quan trên biển.

Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh Thanh Hóa cùng với nhân dân trên hai tuyến biên giới đã tổ chức 635 lư­­ợt, trên 6.550 người tham gia tuần tra, kiểm soát, phát quang đư­­ờng biên, bảo vệ mốc giới; bảo vệ an ninh trật tự địa bàn trên hai tuyến biên giới. Phối hợp tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền cho nhân dân về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hiệp định, hiệp nghị quy chế khu vực Biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cũng từ đó quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 10.000 nguồn tin có giá trị giúp BĐBP tỉnh xác lập và thực hiện thành công 32 chuyên án, 84 kế hoạch nghiệp vụ. Phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 771 vụ, 940 đối tượng. Tang vật thu giữ 388,807 kg ma túy các loại; 185 kg thuốc nổ, 7.918 kíp nổ, 4432 khẩu súng tự chế và nhiều tang vật khác.

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và chủ quyền biển đảo đã thực sự trở thành nhu cầu, là niềm tự hào của mỗi người dân trên khu vực biên giới xứ Thanh. Nhiều vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biển như: Xâm hại cột mốc, xâm canh, vượt biên trái phép, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta... đều được người dân kịp thời phát hiện thông báo và phối hợp cùng các đơn vị Biên phòng đấu tranh có hiệu quả, góp phần to lớn cùng BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, An ninh Biên giới Quốc gia.

Xuân Thủy