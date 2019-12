Tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Sáng 13-12, Đoàn công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Quân khu IV, do Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN Bộ Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác dục QP&AN năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN Bộ Tư lệnh Quân khu IV phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh; các sở, ban, ngành thành viên của hội đồng.

Trong những năm qua, cán bộ các cấp, các ngành của tỉnh Thanh Hoá đã chú trọng và thực sự quan tâm đến công tác giáo dục QP&AN. Do đó đã vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác chỉ đạo, lãnh đạo địa phương, của ngành và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác giáo dục QP&AN nói riêng, công tác QP&AN nói chung. Trên cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng đảm bảo đúng thời gian, chương trình theo quy định. Năm 2019, Thanh Hóa có 14.129 đồng chí tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN, vượt chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp 830 khẩu súng tiểu liên AK cấp 5 đã cải hoán, vô hiệu hóa; 83 tủ đựng súng; 24 bộ thiết bị bắn tập kèm theo máy tính cho cho các trường trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 2 lớp học kỳ quân đội và trải nghiệm cuộc sống cho 455 học sinh. Thông qua đó, tuyên truyền cho thanh, thiếu niên về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cũng trong năm qua, Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh đã thực hiện kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh tại 8 đơn vị và 6 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Những kết quả trong công tác giáo dục QP&AN tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức về những quan điểm, đường lối của Đảng, tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ cho của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giáo dục QP&AN của tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí khẳng định Thanh Hoá là địa phương thực hiện khá đồng đều công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định. Trong đó, giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên có nhiều sáng tạo và đang là điểm sáng trong cả nước. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, để công tác giáo dục QP&AN đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có tính thực tiễn cao, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp và nâng cao trách nhiệm của các thành viên hội đồng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong toàn dân.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh đã tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, làm rõ thêm một số nội dung mà các thành viên hội đồng nêu, đồng thời khẳng định: Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục rà soát rà tại toàn bộ nhu cầu giáo dục QP&AN trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch giáo dục cho các đối tượng, đáp ứng nhu cầu cơ bản về giáo dục quốc phòng trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh liên kết với các trường để tổ chức các lớp đào tạo cho giáo viên giảng dạy giáo dục quốc phòng - an ninh, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh và sinh viên và giáo dục quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Trần Thanh