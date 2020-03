Tĩnh Gia: Công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm 23 chức danh Trưởng công an xã

Ngày 30-3, Ban chỉ đạo Đề án công an xã Chính quy huyện Tĩnh Gia đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm 23 chức danh Trưởng công an xã tại 23 xã trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo Đề án công an xã chính quy huyện Tĩnh Gia đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc điều động 23 cán bộ, chiến sỹ công an chính quy về đảm nhận chức danh Trưởng công an của 23 xã chưa bố trí công an chính quy trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, gồm: Xã Hải Lĩnh, Hải Thượng, Hải Ninh, Trúc Lâm, Mai Lâm, Hải Yến, Xuân Lâm, Tĩnh Hải, Hải An, Nghi Sơn, Anh Sơn, Định Hải, Tân Trường, Bình Minh, Các Sơn, Tùng Lâm, Phú Lâm, Ninh Hải, Tân Dân, Hải Nhân, Ngọc Lĩnh, Thanh Thủy và xã Hải Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đề an công an xã Chính quy huyện Tĩnh Gia và lãnh đạo Công an huyện Tĩnh Gia đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã được bố trí công an chính quy, đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành của huyện để có phương án bố trí cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho đồng chí Trưởng công an xã và lực lượng công an xã chính quy sau này một cách phù hợp, đảm bảo theo lộ trình của đề án, đồng thời giúp đỡ đồng chí Trưởng công an xã chính quy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở. Đề nghị đồng chí Trưởng công an xã sớm tổ chức họp bàn, phân công chức trách, nhiệm vụ cho toàn bộ lực lượng công an xã, chấp hành nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân và các quy định, quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND xã. Tích cực tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị khác tại địa phương, giữ các mối quan hệ phối hợp gắn bó với các ban ngành đoàn thể của xã và các thôn nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của công an và xây dựng lực lượng trong tình hình hiện nay; giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở nhất là tình hình về tôn giáo, tình hình an ninh nông thôn, công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề xã hội khác có nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Sỹ Thành