Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc làm việc tại Công an Thanh Hóa

Sáng 27-4-2020, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng các phòng và Trưởng Công an một số huyện, thành phố trong tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm viêc, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã báo cáo một số tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT 4 tháng đầu năm 2020; việc triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công tác thu hồi, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo trật tự ATGT, PCCC và công tác điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng; phòng chống dịch COVID-19.

Báo cao nêu rõ: Từ đầu năm 2020 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự ủng hộ, giúp đõ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Công an Thanh Hóa đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Nổi bật là đã điều tra, làm rõ 454 vụ, 900 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt 84,5%); tiếp nhận gần 1.100 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; xác minh, làm rõ hơn 1.000 tin (đạt tỉ lệ 90%); bắt, vận động đầu thú 82 đối tượng truy nã; đấu tranh, triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thanh Hóa báo cáo tình hình, kết quả trong công tác đảm bảo ANTT từ đầu năm 2020 đến nay

Trong thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tính đến ngày 26-3-2020, Công an Thanh Hóa đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn, được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen ngợi. Đến nay đã có 110 chi bộ công an xã, thị trấn đã được thành lập; 100% đồng chí trưởng công an xã, thị trấn chính quy được đưa vào cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó 57 đồng chí đã tham gia cấp ủy. Sau khi được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng công an chính quy đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở; đã phát hiện 39 vụ, 50 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực ANTT; bắt giữ 9 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, đánh bạc, bắt 1 đối tượng truy nã; tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý 270 trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19...

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh đã thành lập 4 trạm kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh; tham gia các trạm kiểm soát liên ngành tại các khu vực biên giới; phát hiện, ngăn chặn, xử lý 130 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19, xử lý 2 vụ, 2 đối tượng lừa bán khẩu trang qua mạng. Tham gia hiến hơn 1.000 đơn vị máu...

Về triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an Thanh Hóa đã thu thập trên 3,8 triệu phiếu thông tin dân cư (đạt tỉ lệ 97%), cơ bản hoàn thành việc scan phiếu với tổng số phiếu đã quét là hơn 3,7 triệu phiếu. Trong công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, từ đầu năm đến nay, Công an Thanh Hóa đã vận động thu hồi 4 khẩu súng quân dụng, 377 khẩu súng tự chế, 2 quả bom, 13 lựu đạn, 189 viên đạn các loại và hàng trăm loại vũ khí, hung khí thô sơ khác; phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 6 đối tượng sử dụng vũ khí trái phép và mua bán linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ...

Về công tác đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, trong 4 tháng đầu năm 2020 Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nên tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (20,5% số vụ, 38% số người chết, 31,2% số người bị thương); tình hình cháy, nổ giảm 4,7% số vụ so với cùng kỳ 2019.

Trong công tác điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, Công an tỉnh đã phát hiện điều tra, xử lý 15 vụ, 51 bị can phạm tội tham nhũng; khởi tố 11 vụ, 15 bị can về kinh tế, buôn lậu.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Công an Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là nỗ lực trong việc triển khai, phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn đại dịch COVID-19. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được của Công an Thanh Hóa đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an cả nước trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác đảm bảo ANTT, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phòng, chống dịch COVID-19. Riêng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu: Công an tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức công an chính quy ở các xã, thị trấn cả về mặt con người, lẫn trang bị cơ sở vật chất, thiết bị để lực lượng này yên tâm công tác và phát huy được hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; có kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng, tập huấn và kịp thời động viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Quan tâm động viên, sử dụng đội ngũ công an bán chuyên trách và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác đảm đảm bảo ANTT.

Trong quá trình thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư cần đánh giá đúng thực trạng, đề ra biện pháp khắc phục tình trạng sai sót; bố trí cán bộ, chiến sỹ đã được đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tiếp tục phát huy và tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không để xảy ra mất, thất lạc để các phần tử xấu lợi dụng phạm tội; tăng cường vận động nhân dân giao nộp và có tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đảm bảo tốt ATGT, phòng chống đua xe trái phép; phòng chống cháy, nổ... góp phần ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra thực tế tại Công an xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên CBCS Công an xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc; trực tiếp nghe đồng chí Chủ tịch và trưởng Công an xã báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT sau khi được tăng cường lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đồng thời đi thăm quan thực tế cơ sở vật chất, điều kiện công tác sinh hoạt của Công an xã Tiến Lộc.

