Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968, quê tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 2018. Tháng 8-2018, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6-2020, ông thôi giữ vụ này. Người được điều động, bổ nhiệm thay thế là đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương điều động về Bộ Công an đảm nhiệm chức danh Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.