Thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Hiền Kiệt (Quan Hóa)

Sáng 12-5-2020, tại huyện Quan Hóa, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức công bố Quyết định thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Hiền Kiệt. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, dự và chủ trì buổi lễ.

Đại tá Lê văn Diện trao quyết định thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Hiền Kiệt.

Tiểu đội dân quân thường trực xã Hiền Kiệt gồm 10 đồng chí, trong đó có 1 tiểu đội trưởng, 9 chiến sỹ. Nhiệm vụ chính của tiểu đội là phối hợp cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của nhà nước, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Sau khi đi vào hoạt động, tiểu đội dân quân thường trực thực hiện nghĩa vụ tổ chức xây dựng, huấn luyện và diễn tập khu vực phòng thủ xã theo quy định của Luật dân quân tự vệ. Tuân thủ theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ; phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống về an ninh biên giới, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và các hoạt động dân vận khác.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Quan Hóa và xã Hiền Kiệt tiếp tục tạo mọi điều kiện để tiểu đội hoạt động. Tiểu đội dân quân thường trực cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong hoạt động và sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan; cần tích cực tham gia luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; phối hợp với lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm trên địa bàn huyện trong hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ rừng và trật tự trị an trên địa bàn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê-Xuân Hùng